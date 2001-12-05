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Прорыв трубы в Киеве оставил десятки домов без отопления. Видео
Из-за густого пара видимость на дороге была крайне ограничена, из-за чего образовался затор.
На проспекте Лобановского в Киеве во вторник, 4 декабря, произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего проезжую часть затянуло густым паром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как по дороге течет широкая река горячей воды, от которой поднимается пар, образуя густой туман.
"Полугодовая профилактика удалась на славу", - написал Кошмал.
В свою очередь также сообщалось, что во дворе школы №319 им. Лобановского образовался ручей из горячей воды.
Из-за перепада температур появился большой пар на проспекте от дома №126 до № 150, видимость была очень ограничена, образовался затор.
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"Из-за прорыва магистральной трубы отопления во дворе школы им. Лобановского льётся рекой горячая вода по проспекту Лобановского, туман неимоверный. Движение очень ограниченное. Полиция разворачивается т/с, которые курсируют в сторону Демеевской. Лобановского 126-150 все в тумане", - говорится в сообщении.
На проспекте Лобановского в Киеве во вторник, 4 декабря, произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего проезжую часть затянуло густым паром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как по дороге течет широкая река горячей воды, от которой поднимается пар, образуя густой туман.
"Полугодовая профилактика удалась на славу", - написал Кошмал.
В свою очередь также сообщалось, что во дворе школы №319 им. Лобановского образовался ручей из горячей воды.
Из-за перепада температур появился большой пар на проспекте от дома №126 до № 150, видимость была очень ограничена, образовался затор.
Читайте также: Киевского блогера выпустили из СИЗО под залог в 3 млн. грн. Видео
"Из-за прорыва магистральной трубы отопления во дворе школы им. Лобановского льётся рекой горячая вода по проспекту Лобановского, туман неимоверный. Движение очень ограниченное. Полиция разворачивается т/с, которые курсируют в сторону Демеевской. Лобановского 126-150 все в тумане", - говорится в сообщении.
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