» » Прорыв трубы в Киеве оставил десятки домов без отопления. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Прорыв трубы в Киеве оставил десятки домов без отопления. Видео

Прорыв трубы в Киеве оставил десятки домов без отопления. Видео Из-за густого пара видимость на дороге была крайне ограничена, из-за чего образовался затор.

На проспекте Лобановского в Киеве во вторник, 4 декабря, произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего проезжую часть затянуло густым паром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как по дороге течет широкая река горячей воды, от которой поднимается пар, образуя густой туман.

"Полугодовая профилактика удалась на славу", - написал Кошмал.

В свою очередь также сообщалось, что во дворе школы №319 им. Лобановского образовался ручей из горячей воды.

Из-за перепада температур появился большой пар на проспекте от дома №126 до № 150, видимость была очень ограничена, образовался затор.

Читайте также: Киевского блогера выпустили из СИЗО под залог в 3 млн. грн. Видео

"Из-за прорыва магистральной трубы отопления во дворе школы им. Лобановского льётся рекой горячая вода по проспекту Лобановского, туман неимоверный. Движение очень ограниченное. Полиция разворачивается т/с, которые курсируют в сторону Демеевской. Лобановского 126-150 все в тумане", - говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, прорыв трубы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     315
     0

Похожие новости по теме

В центре Одессы образовалось «озеро» горячей воды. Видео В центре Одессы образовалось «озеро» горячей воды. Видео

Озеро горячей воды с клубами пара возникло из-за прорыва теплотрассы.

Один из киевских проспектов залило кипятком. Видео Один из киевских проспектов залило кипятком. Видео

Трубу с горячей водой прорвало недалеко от остановки общественного транспорта.

В Харькове из-за прорыва трубы образовался огромный В Харькове из-за прорыва трубы образовался огромный "фонтан". Видео

В Харькове из-за прорыва трубы затапливает микрорайон.

В Харькове во дворе школы образовался огромный фонтан. Видео В Харькове во дворе школы образовался огромный фонтан. Видео

Авария произошла во дворе школы №5.

Дорогу в центре Киева заливало кипятком. Видео Дорогу в центре Киева заливало кипятком. Видео

В результате прорыва трубы с горячей водой образовался гейзер до 15 метров в высоту.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх