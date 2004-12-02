» » В Киеве легковушка протаранила маршрутку. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве легковушка протаранила маршрутку. Видео

В Киеве легковушка протаранила маршрутку. ВидеоМашину буквально вынесло на встречную полосу.

На окраине Киева возле рынка «Юность» произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и маршрутки «Богдан».Авария случилась ближе к полуночи понедельника, 3 декабря.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Mercedes ехал в сторону проспекта Генерала Ватутина, но на съезде с моста машину занесло на встречную полосу, где она протаранила маршрутку.

Читайте также: В Киеве легковушка протаранила маршрутку

К счастью, автомобиль ехал без пассажиров, а «Богдан» уже направлялся в парке, поэтому обошлось без пострадавших.

При этом водители договорились, что претензий у них друг к другу нет.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: видео, Киев, авария, дтп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:41 » Автор: Едгар Букмирза
     349
     0

Похожие новости по теме

Массовое ДТП в Киеве: Honda протаранила четыре автомобиля. Видео Массовое ДТП в Киеве: Honda протаранила четыре автомобиля. Видео

На Большой Окружной на повороте на Бучу столкнулись Honda, Volkswagen, Skoda, Mercedes и Hyundai.

Кадры жуткого ДТП в Киеве. Видео Кадры жуткого ДТП в Киеве. Видео

Иномарка протаранила отбойник и вылетела на встречную полосу.

В столице легковушка протаранила грузовой автомобиль коммунальщиков. Видео В столице легковушка протаранила грузовой автомобиль коммунальщиков. Видео

Грузовик стоял в третьей полосе.

В Киеве легковой автомобиль врезался в маршрутку. Видео В Киеве легковой автомобиль врезался в маршрутку. Видео

Nexia врезалась в маршрутку на проспекте Ватутина.

Легковушка протаранила «скорую» в Киеве. Видео Легковушка протаранила «скорую» в Киеве. Видео

В Киеве легковой автомобиль врезался в скорую помощь, которая ехала с включенными спецсигналами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх