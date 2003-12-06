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В Одессе задержали группу хулиганов. Видео
Мужчины препятствовали работы государственных исполнителей.
В Одессе избили представителей исполнительной службы при исполнении, сообщает полиция области. Нарушителей закона уже привлекли к ответственности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
5 декабря исполнительная служба проводила опись имущества в одном из частных домов по улице Педагогической. На месте сотрудников службы ждала группа лиц, целью которой было препятствовать работе.
Хулиганы толкались, вели себя агрессивно, чинили препятствия попыткам государственных исполнителей выполнить решение суда. С помощью полиции конфликт удалось локализовать.
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Восьмерых дебоширов доставили в отделение, на четверых из них составлены админпротоколы по ст. 173 и 185 (за злостное неподчинение требованию полицейского и мелкое хулиганство) КУоАП.
В Одессе избили представителей исполнительной службы при исполнении, сообщает полиция области. Нарушителей закона уже привлекли к ответственности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
5 декабря исполнительная служба проводила опись имущества в одном из частных домов по улице Педагогической. На месте сотрудников службы ждала группа лиц, целью которой было препятствовать работе.
Хулиганы толкались, вели себя агрессивно, чинили препятствия попыткам государственных исполнителей выполнить решение суда. С помощью полиции конфликт удалось локализовать.
Читайте также: В Луцке маршрутка ездила по пешеходной зоне. Видео
Восьмерых дебоширов доставили в отделение, на четверых из них составлены админпротоколы по ст. 173 и 185 (за злостное неподчинение требованию полицейского и мелкое хулиганство) КУоАП.
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