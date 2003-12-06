» » В Одессе задержали группу хулиганов. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Одессе задержали группу хулиганов. Видео

В Одессе задержали группу хулиганов. Видео Мужчины препятствовали работы государственных исполнителей.

В Одессе избили представителей исполнительной службы при исполнении, сообщает полиция области. Нарушителей закона уже привлекли к ответственности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

5 декабря исполнительная служба проводила опись имущества в одном из частных домов по улице Педагогической. На месте сотрудников службы ждала группа лиц, целью которой было препятствовать работе.

Хулиганы толкались, вели себя агрессивно, чинили препятствия попыткам государственных исполнителей выполнить решение суда. С помощью полиции конфликт удалось локализовать.

Читайте также: В Луцке маршрутка ездила по пешеходной зоне. Видео

Восьмерых дебоширов доставили в отделение, на четверых из них составлены админпротоколы по ст. 173 и 185 (за злостное неподчинение требованию полицейского и мелкое хулиганство) КУоАП.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, задержание

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     1077
     0

Похожие новости по теме

В Луцке маршрутка ездила по пешеходной зоне. Видео В Луцке маршрутка ездила по пешеходной зоне. Видео

Водитель решил проехать по тротуару на "аварийке".

На Днепропетровщине толпа дебоширов разгромила супермаркет. Видео На Днепропетровщине толпа дебоширов разгромила супермаркет. Видео

Посетители магазина вели себя неадекватно и были задержаны правоохранителями.

В Виннице мужчины избили двоих полицейских. Видео В Виннице мужчины избили двоих полицейских. Видео

Мужчины избили полицейских в ресторане.

В Одессе произошла драка между футбольными болельщиками. Видео В Одессе произошла драка между футбольными болельщиками. Видео

В отделение полиции увезли семь человек.

Массовая драка футбольных фанатов в Одессе: новые подробности. Видео Массовая драка футбольных фанатов в Одессе: новые подробности. Видео

В результате потасовки пострадали двое полицейских.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх