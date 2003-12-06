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Водитель маршрутки насмерть задавил своего коллегу, сдавая назад. Видео

Водитель маршрутки насмерть задавил своего коллегу, сдавая назад. Видео Трагический инцидент произошел в Черкассах.

В Черкассах на улице Рустави водитель маршрутного такси № 29 сбил 62-летнего мужчину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вiкка.

Инцидент произошел на конечной остановке этого маршрута. Полицейские выяснили: водитель автобуса двигался задним ходом и совершил наезд на водителя другой маршрутки. Он же говорил по телефону позади транспортного средства.

Пострадавшим оказался водитель этого же предприятия. Пострадавшего коллегу еще до прибытия патрульных забрала скорая медицинская помощь. Мужчину госпитализировали в третью городскую больницу.

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Пострадавший получил политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, головного мозга и закрытую травму живота. От болевого шока мужчина скончался.

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 Теги: ДТП, маршрутка

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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