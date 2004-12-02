Елизавета II угодила в конфуз во время торжественного визита. Видео

Юный британец растерялся во время встречи с Елизаветой II.



Торжественный визит Елизаветы II в детскую благотворительную организацию запомнился забавным поведением юного британца.



Об этом пишет



9-летний мальчик, которого недавно усыновили, вместе с родителями знакомился с королевой.



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Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Торжественный визит Елизаветы II в детскую благотворительную организацию запомнился забавным поведением юного британца.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН 9-летний мальчик, которого недавно усыновили, вместе с родителями знакомился с королевой.Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся.





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