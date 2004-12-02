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Елизавета II угодила в конфуз во время торжественного визита. Видео

Елизавета II угодила в конфуз во время торжественного визита. ВидеоЮный британец растерялся во время встречи с Елизаветой II.

Торжественный визит Елизаветы II в детскую благотворительную организацию запомнился забавным поведением юного британца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

9-летний мальчик, которого недавно усыновили, вместе с родителями знакомился с королевой.

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Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся.

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 Теги: Елизавета II, конфуз

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Сегодня, 12:10 » Автор: Ирина Шевченко
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