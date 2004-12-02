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Раздел: Видеоновости  
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Момент стрельбы в харьковском супермаркете сняли на камеру. Видео

Момент стрельбы в харьковском супермаркете сняли на камеру. ВидеоПострадавший в результате стрельбы скончался.

В Сети появилось видео стрельбы, которая в среду, 5 декабря, произошла в Харькове в супермаркете «Рост», который расположен на улице Шевченко.

Соответствующее видео разместил в Youtube Харків Times, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фраза.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

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Ранее сообщалось, что в супермаркете мужчина, которого заподозрили в краже, набросился с ножом на сотрудника госохраны, после чего в него несколько раз выстрелили. Охранник находится в больнице, а нападавший спустя некоторое время скончался.

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 Теги: стрельба, супермаркет, Харьков

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Сегодня, 15:49 » Автор: Ирина Шевченко
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