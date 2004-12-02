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Сеть рассмешили сурикаты, которые делали массаж зайцу. Видео
Животные долго возились с игрушечным зайцем.
Сотрудники зоопарка "Лесная сказка" в Барнауле сняли забавное видео, на котором несколько сурикатов топчут лапками игрушечного зайца. Ролик опубликовал в видеохостинге YouTube пользователь Лев Галаган.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"Доброе утро, друзья! Кто желает массаж в 4 лапки?", - интересуются авторы видео. По их мнению, сурикаты "делают зайцу массаж".
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Сурикаты появились в зоопарке в конце октября, когда им было еще по три месяца. После карантина животных переселили в теплый дом, где посетители зоопарка могут наблюдать за их сверхъестественной активностью.
Сотрудники зоопарка "Лесная сказка" в Барнауле сняли забавное видео, на котором несколько сурикатов топчут лапками игрушечного зайца. Ролик опубликовал в видеохостинге YouTube пользователь Лев Галаган.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"Доброе утро, друзья! Кто желает массаж в 4 лапки?", - интересуются авторы видео. По их мнению, сурикаты "делают зайцу массаж".
Читайте также: Эти обаятельные псы своими игривыми проделками рассмешили Сеть
Сурикаты появились в зоопарке в конце октября, когда им было еще по три месяца. После карантина животных переселили в теплый дом, где посетители зоопарка могут наблюдать за их сверхъестественной активностью.
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