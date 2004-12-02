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Раздел: Видеоновости  
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Сеть рассмешили сурикаты, которые делали массаж зайцу. Видео

Сеть рассмешили сурикаты, которые делали массаж зайцу. ВидеоЖивотные долго возились с игрушечным зайцем.

Сотрудники зоопарка "Лесная сказка" в Барнауле сняли забавное видео, на котором несколько сурикатов топчут лапками игрушечного зайца. Ролик опубликовал в видеохостинге YouTube пользователь Лев Галаган.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

"Доброе утро, друзья! Кто желает массаж в 4 лапки?", - интересуются авторы видео. По их мнению, сурикаты "делают зайцу массаж".

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Сурикаты появились в зоопарке в конце октября, когда им было еще по три месяца. После карантина животных переселили в теплый дом, где посетители зоопарка могут наблюдать за их сверхъестественной активностью.

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 Теги: видео, смешные животные, сурикаты

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Сегодня, 21:31 » Автор: Едгар Букмирза
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