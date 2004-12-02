Раздел: Видеоновости
В украинском городе выпал "кровавый" снег. Видео
Местные связывают это с плохой экологической ситуацией в городе.
В Кривом Роге выпал красный снег. Видео аномалии запечатлел местный житель и разместил его в соцсети.
Местные СМИ отмечают, что разноцветный снег в Кривом Роге явление вовсе не редкое. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.
По данным издания "Кривой Рог life", на днях возле завода "АрселорМиттал" был замечен черный снег. Местные жители уточнили, что снег местами был черный, а местами серый.
Читайте также: В одном из российских городов выпал снег
Криворожане уже давно не удивляются такому снежному разнообразию, кпоскольку их город является крупнейшим промышленным регионом со сложной экологической обстановкой.
В Кривом Роге выпал красный снег. Видео аномалии запечатлел местный житель и разместил его в соцсети.
Местные СМИ отмечают, что разноцветный снег в Кривом Роге явление вовсе не редкое. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.
По данным издания "Кривой Рог life", на днях возле завода "АрселорМиттал" был замечен черный снег. Местные жители уточнили, что снег местами был черный, а местами серый.
Читайте также: В одном из российских городов выпал снег
Криворожане уже давно не удивляются такому снежному разнообразию, кпоскольку их город является крупнейшим промышленным регионом со сложной экологической обстановкой.
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