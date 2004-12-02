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Раздел: Видеоновости  
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В украинском городе выпал "кровавый" снег. Видео

В украинском городе выпал "кровавый" снег. ВидеоМестные связывают это с плохой экологической ситуацией в городе.

В Кривом Роге выпал красный снег. Видео аномалии запечатлел местный житель и разместил его в соцсети.

Местные СМИ отмечают, что разноцветный снег в Кривом Роге явление вовсе не редкое. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.

По данным издания "Кривой Рог life", на днях возле завода "АрселорМиттал" был замечен черный снег. Местные жители уточнили, что снег местами был черный, а местами серый.

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Криворожане уже давно не удивляются такому снежному разнообразию, кпоскольку их город является крупнейшим промышленным регионом со сложной экологической обстановкой.

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 Теги: снег, видео, экология

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Сегодня, 22:07 » Автор: Едгар Букмирза
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