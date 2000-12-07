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В Одессе мужчина убил бывшую жену из-за ребенка. Видео

В Одессе мужчина убил бывшую жену из-за ребенка. ВидеоИз-за ребенка в Одессе мужчина убил бывшую жену и выбросился из окна шестого этажа

В ночь на четверг, 6 декабря, в Суворовском районе Одессы горела квартира в многоэтажном жилом доме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

«Сигнал о ЧП поступил в службу спасения „101“ в 02:53, - сообщили в региональном главке ГСЧС. - По прибытии на место спасатели установили: горит имущество на площади 20 квадратных метров в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Академика Заболотного. На месте пожара обнаружена 33-летняя погибшая хозяйка квартиры. Причина возгорания устанавливается».

Пожаром со смертельным исходом заинтересовались правоохранители. Имеются основания полагать, что смерть погибшей на пожаре - дело рук ее родственников, в частности, бывшего мужа и свекрови. Говорят, что они якобы не могли «поделить» ребенка.

В выгоревшем жилище обнаружили открытыми все конфорки газовой плиты. А бывший муж выбросился из окна 6-го этажа, но остался жив. Он госпитализирован в областную клиническую больницу.

В полиции уточнили, что буквально через несколько минут после ЧП поступило еще одно сообщение - от медиков, которые рассказали, что в больницу с многочисленными повреждениями доставлен пропахший дымом 28-летний мужчина со следами копоти на лице.

«Как выяснилось, данный мужчина - бывший супруг погибшей, - подтвердили в полиции. - В частности, установлено, что конфликт между ними начался несколько лет назад, когда, расставшись, они не смогли «поделить» единственного ребенка. Суд вынес решение о проживании мальчика с родителями по очереди.

Накануне трагедии малыш находился по месту жительства отца и его родных. На следующий день он должен был вернуться к матери. Однако мужчина решил не отдавать ребенка и предложил решить эту проблему раз и навсегда. Зная, что бывшая сожительница находится дома одна, он вместе со своей 47-летней матерью приехал к ее дому".

Оставив мать в автомобиле, он поднялся в квартиру, взяв с собой бутылку с бензином.

По словам матери подозреваемого, через некоторое время она увидела сына, который высунулся из задымленного окна и звал ее на помощь. По предварительной информации, убив бывшую жену, он поджег квартиру, но из-за неисправности дверной ручки не смог выбраться наружу. Как сообщила мать, она бросилась спасать сына и увидела, как он не удержался на ногах и выпал из окна 6-го этажа.

Женщина доставила его в больницу, а сама попыталась скрыться, но была задержана недалеко от больницы.

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Сейчас обоих подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. С ними проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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 Теги: Одесса, убийство

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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