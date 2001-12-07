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Ракета-носитель Falcon 9 плюхнулась в океан. Видео
Ракета Falcon 9 впервые не смогла приземлиться на космодром
Впервые за всю историю своих посадок первая ступень Falcon 9 не смогла приземлиться на космодроме мыса Канаверал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Из-за проблем с гидравлическим насосом решетчатого руля, как сообщил глава SpaceX Илон Маск, часть ракеты села в буквальном смысле в лужу - на поверхность океана.
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Впрочем, посадкой это тоже сложно назвать: не удержавшись в вертикальном состоянии на жидкой поверхности, ступень просто плюхнулась на бок.
Впервые за всю историю своих посадок первая ступень Falcon 9 не смогла приземлиться на космодроме мыса Канаверал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Из-за проблем с гидравлическим насосом решетчатого руля, как сообщил глава SpaceX Илон Маск, часть ракеты села в буквальном смысле в лужу - на поверхность океана.
Читайте также: Ракета Илона Маска уцелела после падения в океан
Впрочем, посадкой это тоже сложно назвать: не удержавшись в вертикальном состоянии на жидкой поверхности, ступень просто плюхнулась на бок.
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