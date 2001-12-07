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Ракета-носитель Falcon 9 плюхнулась в океан. Видео

Ракета-носитель Falcon 9 плюхнулась в океан. ВидеоРакета Falcon 9 впервые не смогла приземлиться на космодром

Впервые за всю историю своих посадок первая ступень Falcon 9 не смогла приземлиться на космодроме мыса Канаверал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Из-за проблем с гидравлическим насосом решетчатого руля, как сообщил глава SpaceX Илон Маск, часть ракеты села в буквальном смысле в лужу - на поверхность океана.

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Впрочем, посадкой это тоже сложно назвать: не удержавшись в вертикальном состоянии на жидкой поверхности, ступень просто плюхнулась на бок.

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 Теги: Falcon 9, океан

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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