Раздел: Видеоновости
Мужчина свалился в канал, засмотревшись в смартфон. Видео
Момент падения засняла камера видеонаблюдения
Мужчина отвлекся на смартфон и упал в канал, инцидент был снят на видео камерой видеонаблюдения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
В британском городе Ноттингеме мужчина провалился в канал, отвлекшись на свой смартфон. Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения.
В ролике видно, что британец был погружен в гаджет, и принял посыпанный листьями канал за дорогу. В итоге он без колебаний шагнул в него и упал в воду.
Мужчине оказали помощь двое прохожих - они вытащили пострадавшего на берег.
Владелец расположенного поблизости паба Энн-Мари Гарденер решила опубликовать видео в Сети, чтобы люди обратили внимание на опасность, которую таит в себе такое отвлечение на смартфон.
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Напомним, вор при попытке ограбить аптеку застрял в дымоходе. Выбраться самостоятельно он не смог и вынужден был вызвать полицию.
Мужчина отвлекся на смартфон и упал в канал, инцидент был снят на видео камерой видеонаблюдения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
В британском городе Ноттингеме мужчина провалился в канал, отвлекшись на свой смартфон. Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения.
В ролике видно, что британец был погружен в гаджет, и принял посыпанный листьями канал за дорогу. В итоге он без колебаний шагнул в него и упал в воду.
Мужчине оказали помощь двое прохожих - они вытащили пострадавшего на берег.
Владелец расположенного поблизости паба Энн-Мари Гарденер решила опубликовать видео в Сети, чтобы люди обратили внимание на опасность, которую таит в себе такое отвлечение на смартфон.
Читайте также: Женщина провалилась в люк, засмотревшись в телефон. Видео
Напомним, вор при попытке ограбить аптеку застрял в дымоходе. Выбраться самостоятельно он не смог и вынужден был вызвать полицию.
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