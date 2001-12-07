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Мужчина свалился в канал, засмотревшись в смартфон. Видео

Мужчина свалился в канал, засмотревшись в смартфон. ВидеоМомент падения засняла камера видеонаблюдения

Мужчина отвлекся на смартфон и упал в канал, инцидент был снят на видео камерой видеонаблюдения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

В британском городе Ноттингеме мужчина провалился в канал, отвлекшись на свой смартфон. Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения.

В ролике видно, что британец был погружен в гаджет, и принял посыпанный листьями канал за дорогу. В итоге он без колебаний шагнул в него и упал в воду.

Мужчине оказали помощь двое прохожих - они вытащили пострадавшего на берег.

Владелец расположенного поблизости паба Энн-Мари Гарденер решила опубликовать видео в Сети, чтобы люди обратили внимание на опасность, которую таит в себе такое отвлечение на смартфон.

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Напомним, вор при попытке ограбить аптеку застрял в дымоходе. Выбраться самостоятельно он не смог и вынужден был вызвать полицию.

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 Теги: мужчина, смартфон

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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