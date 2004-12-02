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Нардепы Барна и Левченко подрались в прямом эфире. Видео

Нардепы Барна и Левченко подрались в прямом эфире. ВидеоВ результате инцидента пострадало телевизионное оборудование.

В четверг, 6 декабря, произошла первая в истории драка в эфире парламентского телеканала «Рада» - подрались нардеп от БПП Олег Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда.

Так, нардепы повздорили в ходе обсуждения военного положения в Украине. Левченко назвал Барну «прислужником олигархата». Он, в свою очередь, предложил Левченко пойти в АТО.

Далее «свободовец» заявил, что Барна уже «показал свой уровень» - «человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве». После этого Барна подошел к Левченко, ударил его по лицу и повалил на пол.

Отмечается, что в результате инцидента пострадало телевизионное оборудование.

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По словам директора канала Владимира Леха, это «первая студийная драка» в эфире «Рады» за 20 лет существования канала.

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 Теги: Барна, драка, прямой эфир

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Сегодня, 09:21 » Автор: Ирина Шевченко
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