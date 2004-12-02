» » Участницы шоу "Від пацанки до панянки" удивили ярким клипом. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Участницы шоу "Від пацанки до панянки" удивили ярким клипом. Видео

Участницы шоу "Від пацанки до панянки" удивили ярким клипом. ВидеоГаля Полудневич, Юля Чайка и Ира Слюнько стали на шаг ближе к своей мечте.

Участницы проекта «Пацанки» сняли дебютный видеоклип.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Дебютную композицию «Принцессы» для трио героинь написал известный украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко. Но дальше продолжать сотрудничество с ними не стал. Однако это не помешало настырным пацанкам. Они нашли и подписали контракт с другим продюсером, назвали свою группу «Перегар», а популярный украинский клипмейкер Елена Винярская согласилась даже бесплатно снять им на эту песню клип.

«Я согласилась снять этот клип, потому что мой сын все время голосует за вас, Галя, – призналась клипмейкер. – Чайку лично я люблю-обожаю. А к вам, Ира, присматриваюсь. Вы тоже молодец».

После таких комплиментов у троицы появился дополнительный стимул.

«Я подумала, что все надо сделать красиво, профессионально и «по шурику», – говорит участница проекта Нового канала Галя. – Чтобы мы были лучше Поляковой».

Для съемок этого клипа пацанки сменили три образа. Первый был в стиле барокко – пышные платья, белые высокие парики и бледные напудренные лица. Второй – антигламурный стиль гранж. Девушки надели купальники, шубы и носки под туфли на каблуках. Для третьего, завершающего образа выбрали стиль 80-х с его спортивными костюмами, леггинсами и куртками-ветровками.

Читайте также: В Анапе полыхал сильный пожар: загорелись особняки. Видео

«Все было задумано так, что мы быдло внешне и маленькие нежные девочки внутри, – рассказывает героиня сериалити Нового канала Галя. – Я была в клипе за бригадира, Ира – за алкашку-аристократку, а с Чайкой мы будто бы только что познакомились. Одним словом, все прошло хорошо. Елена была нами довольна. Сказала, что мы молодцы, и работать с нами ей было в кайф».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Від пацанки до панянки, Галя Полудневич, клип

Загрузка...
Сегодня, 13:15 » Автор: Ирина Шевченко
     204
     0

Похожие новости по теме

В Анапе полыхал сильный пожар: загорелись особняки. Видео В Анапе полыхал сильный пожар: загорелись особняки. Видео

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Ирина Билык сняла клип с женой известного футболиста. Видео Ирина Билык сняла клип с женой известного футболиста. Видео

Режиссером видео выступила Елена Винярская.

Украинский певец презентовал новый клип. Видео Украинский певец презентовал новый клип. Видео

Режиссером клипа стал Андрей Кобрин.

Победительница Победительница "Від пацанки до панянки" вышла замуж. Видео

Свадьбу пара организовала в родном Херсоне.

Оригинальный кавер на песню Оригинальный кавер на песню "Несе Галя воду" стал хитом Сети. Видео

Классика украинского фольклора звучит в нем на арфе, терменвоксе, ксилофоне, зубовке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх