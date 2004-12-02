Раздел: Видеоновости
Участницы шоу "Від пацанки до панянки" удивили ярким клипом. Видео
Галя Полудневич, Юля Чайка и Ира Слюнько стали на шаг ближе к своей мечте.
Участницы проекта «Пацанки» сняли дебютный видеоклип.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Дебютную композицию «Принцессы» для трио героинь написал известный украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко. Но дальше продолжать сотрудничество с ними не стал. Однако это не помешало настырным пацанкам. Они нашли и подписали контракт с другим продюсером, назвали свою группу «Перегар», а популярный украинский клипмейкер Елена Винярская согласилась даже бесплатно снять им на эту песню клип.
«Я согласилась снять этот клип, потому что мой сын все время голосует за вас, Галя, – призналась клипмейкер. – Чайку лично я люблю-обожаю. А к вам, Ира, присматриваюсь. Вы тоже молодец».
После таких комплиментов у троицы появился дополнительный стимул.
«Я подумала, что все надо сделать красиво, профессионально и «по шурику», – говорит участница проекта Нового канала Галя. – Чтобы мы были лучше Поляковой».
Для съемок этого клипа пацанки сменили три образа. Первый был в стиле барокко – пышные платья, белые высокие парики и бледные напудренные лица. Второй – антигламурный стиль гранж. Девушки надели купальники, шубы и носки под туфли на каблуках. Для третьего, завершающего образа выбрали стиль 80-х с его спортивными костюмами, леггинсами и куртками-ветровками.
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«Все было задумано так, что мы быдло внешне и маленькие нежные девочки внутри, – рассказывает героиня сериалити Нового канала Галя. – Я была в клипе за бригадира, Ира – за алкашку-аристократку, а с Чайкой мы будто бы только что познакомились. Одним словом, все прошло хорошо. Елена была нами довольна. Сказала, что мы молодцы, и работать с нами ей было в кайф».
Участницы проекта «Пацанки» сняли дебютный видеоклип.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Дебютную композицию «Принцессы» для трио героинь написал известный украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко. Но дальше продолжать сотрудничество с ними не стал. Однако это не помешало настырным пацанкам. Они нашли и подписали контракт с другим продюсером, назвали свою группу «Перегар», а популярный украинский клипмейкер Елена Винярская согласилась даже бесплатно снять им на эту песню клип.
«Я согласилась снять этот клип, потому что мой сын все время голосует за вас, Галя, – призналась клипмейкер. – Чайку лично я люблю-обожаю. А к вам, Ира, присматриваюсь. Вы тоже молодец».
После таких комплиментов у троицы появился дополнительный стимул.
«Я подумала, что все надо сделать красиво, профессионально и «по шурику», – говорит участница проекта Нового канала Галя. – Чтобы мы были лучше Поляковой».
Для съемок этого клипа пацанки сменили три образа. Первый был в стиле барокко – пышные платья, белые высокие парики и бледные напудренные лица. Второй – антигламурный стиль гранж. Девушки надели купальники, шубы и носки под туфли на каблуках. Для третьего, завершающего образа выбрали стиль 80-х с его спортивными костюмами, леггинсами и куртками-ветровками.
Читайте также: В Анапе полыхал сильный пожар: загорелись особняки. Видео
«Все было задумано так, что мы быдло внешне и маленькие нежные девочки внутри, – рассказывает героиня сериалити Нового канала Галя. – Я была в клипе за бригадира, Ира – за алкашку-аристократку, а с Чайкой мы будто бы только что познакомились. Одним словом, все прошло хорошо. Елена была нами довольна. Сказала, что мы молодцы, и работать с нами ей было в кайф».
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