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На Виннитчине стая волков-мутантов терроризирует местных жителей. Видео
Звери бросаются на телят, овец, коз и даже кроликов.
В Винницкой области стая волков держит в страхе целый район. Вечером местные жители боятся выходить на улицу, ибо каждое утро находят разорванных зверями домашних животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Охотники говорят, что терроризирующие поселок волки не обычные, а мутанты.
Живущая в лесах Могилев-Подольского района стая волков охотится минимум в пяти окрестных селах. Добычей звери не гнушаются: бросаются на телят, овец, коз и даже кроликов. Из-за сложившейся ситуации местные обратились к охотникам.
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Охотники же говорят, что на скот в селах нападают необычные хищники. Терроризирующие местных жителей звери оказались мутантами. Их выращивают охотники, скрещивая собак породы лайка с волками. Когда такой пес убежит от хозяина в лес, он быстро одичает. В дикой природе одичавшие собаки спариваются с волками и создают опасные стаи. Если атаки мутантов продолжатся – охотники устроят еще одну облаву.
В Винницкой области стая волков держит в страхе целый район. Вечером местные жители боятся выходить на улицу, ибо каждое утро находят разорванных зверями домашних животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Охотники говорят, что терроризирующие поселок волки не обычные, а мутанты.
Живущая в лесах Могилев-Подольского района стая волков охотится минимум в пяти окрестных селах. Добычей звери не гнушаются: бросаются на телят, овец, коз и даже кроликов. Из-за сложившейся ситуации местные обратились к охотникам.
Читайте также: На Одесчине прогремел мощный взрыв. Видео
Охотники же говорят, что на скот в селах нападают необычные хищники. Терроризирующие местных жителей звери оказались мутантами. Их выращивают охотники, скрещивая собак породы лайка с волками. Когда такой пес убежит от хозяина в лес, он быстро одичает. В дикой природе одичавшие собаки спариваются с волками и создают опасные стаи. Если атаки мутантов продолжатся – охотники устроят еще одну облаву.
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