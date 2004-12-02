» » В почтовом отделении Ровно нашли гранаты. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В почтовом отделении Ровно нашли гранаты. Видео

В почтовом отделении Ровно нашли гранаты. Видео На месте происшествия работали взрывотехники.

В почтовом отделении в Ровно обнаружили гранаты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На место сразу направили правоохранителей, спасателей и взрывотехников. Работников и клиентов эвакуировали.

Читайте также: Побег подозреваемого из суда в Киеве: свежие детали. Видео

В нескольких отправлениях действительно нашли гранаты, но они оказались страйкбольными.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гранаты, почта, Ровно

Загрузка...
Сегодня, 18:06 » Автор: Ирина Шевченко
     209
     0

Похожие новости по теме

Побег подозреваемого из суда в Киеве: свежие детали. Видео Побег подозреваемого из суда в Киеве: свежие детали. Видео

Сбежавший подозреваемый обещал вернуться.

Смертельный взрыв в Киеве: свежие детали. Видео Смертельный взрыв в Киеве: свежие детали. Видео

Полиция установила личность погибшего при взрыве гранаты.

Ночные криминальные разборки в Киеве: взорваны две гранаты. Видео Ночные криминальные разборки в Киеве: взорваны две гранаты. Видео

В результате происшествия сгорел автомобиль Toyota, есть пострадавшие.

В Сети появилось видео взрыва гранаты под Киевом. Видео В Сети появилось видео взрыва гранаты под Киевом. Видео

На месте работают следователи и эксперты.

Обнародованы кадры с места взрыва на киевской парковке. Видео Обнародованы кадры с места взрыва на киевской парковке. Видео

На месте взрыва нашли ручку от гранаты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх