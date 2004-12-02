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В Сети показали рождение нового мурала в Киеве. Видео

В Сети показали рождение нового мурала в Киеве. ВидеоОгромный рисунок посвятили бою под Крутами

В центре Киева начали рисовать мурал, посвященный историческим событиям. Автором рисунка стал художник граффити из арт-группы Kailas-V Андрей Пальваль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Огромный рисунок на стене одной из столичных многоэтажек посвятили бою под Крутами. Информатор отправился к дому № 111/113 на улице Большая Васильковская, чтобы посмотреть, что уже успел нарисовать художник.

Одно из самых трагических событий в отечественной истории произошло на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых людей, среди которых были гимназисты, студенты и юнкеры, погибли, защищая Украину. «Круты» стали третьей работой художника, которая посвящена борьбе народа за независимость.Первые два изображения - портреты Михаила Грушевского и Павла Скоропадского.

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Художник Андрей Пальваль рассказывает, что «события Крут - это подвиг молодых и непокоренных, сознательная гибель за свою страну, сознательное самопожертвование перед лицом страшого красной нашествия». Автор мурала считает, что Круты - столетний урок для современного поколения, которое сегодня защищает родную страну.

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 Теги: Киев, мурал

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Сегодня, 19:57 » Автор: Татьяна Ларина
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