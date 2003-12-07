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На Кубе загадочная болезнь "косит" канадских дипломатов. Видео
Такие же симптомы на себе испытывали американские дипломаты на Кубе и в Китае.
Загадочные мигрени косят иностранных дипломатов на Кубе - на плохое самочувствие пожаловался уже тринадцатый канадец. Два года назад подозрительный синдром чуть не поссорил Америку с Гаваной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
ЦРУ и ФБР до сих пор проводят следствие. А канадское правительство разрешило каждому дипломату по желанию и без последствий для карьеры досрочно вернуться домой.
Сначала звенит в ушах, потом болит голова, кружится, мешает концентрироваться и вспоминать простые слова или факты - это "гаванский синдром", им болеют исключительно американские и канадские дипломаты или члены их семей. Почему - спецслужбы и врачи не могут выяснить уже два года, а болезнь косит новых жертв. Не этого ждали американцы, заново открывая посольство на Кубе. Ультразвуковой скандал прокатился по всем местным новостям - дипломаты начали чувствовать эти очень странные симптомы у себя дома или в гостиницах. От американского до канадского посольства - 5 км, вряд ли сотрудники могли слышать тот же самый звук случайно.
В Соединенных Штатах продолжается расследование, комиссия американского сената допрашивает дипломатов, разведчиков и врачей, "гаванский синдром" мигрирует. Уже в китайском городе Гуанчжоу у американцев схожие симптомы. И снова только у дипломатов. Ветеран внешней разведки Василий Богдан говорит, что подозревает "уши российских спецслужб" и напоминает, что многие работники спецслужб Кубы проходили подготовку в советской высшей школе КГБ .
"Центр технической разведки и радиоэлектронной борьбы РФ, который восстановлен на Кубе - он может вмешиваться в ситуацию, которая сейчас в отношениях между Кубой, США и Канадой. Это может быть и на расстоянии определенном сделано, с применением соответствующей аппаратуры, это может быть ситуация, когда оборудуют помещения", - рассказывает Василий Богдан.
Российская пропаганда открыто хвастается акустической пушкой – ее показывают в выпусках новостей на федеральных каналах. Но намекают на секретные разработки американцев, у которых акустическое оружие еще лучше. Специалисты говорят, что дело прежде всего в интенсивности волны.
При этом человеческое ухо ее вообще может не слышать. "Когда воздействует звуковая волна, что она воздействует не только на барабанную перепонку том, что все знают, что может быть разрыв, но и значительная часть слухового анализатора очень большая, она находится в центральной нервной системе и мозгу. И есть еще очень чувствительные элементы - это рецепторы слухового анализатора", - объясняет доктор медицинских наук Татьяна Шидловская.
Читайте также: На Кубе 25 человек пострадали от "акустических атак"
"Даже небольшой уровень звукового давления действуют на нас не приятно. Это очень раздражающе на нас действует", - добавляет доцент кафедры акустики "КПИ" Виталий Заец. Сканы мозга пострадавших, говорят не на камеру врачи, выглядят так, словно те пережили сотрясение мозга. Однако никаких внешних признаков нет. Куба категорически уверяет: она не причастна и помогает расследованию, которое длится уже два года и никаких результатов не дало.
Загадочные мигрени косят иностранных дипломатов на Кубе - на плохое самочувствие пожаловался уже тринадцатый канадец. Два года назад подозрительный синдром чуть не поссорил Америку с Гаваной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
ЦРУ и ФБР до сих пор проводят следствие. А канадское правительство разрешило каждому дипломату по желанию и без последствий для карьеры досрочно вернуться домой.
Сначала звенит в ушах, потом болит голова, кружится, мешает концентрироваться и вспоминать простые слова или факты - это "гаванский синдром", им болеют исключительно американские и канадские дипломаты или члены их семей. Почему - спецслужбы и врачи не могут выяснить уже два года, а болезнь косит новых жертв. Не этого ждали американцы, заново открывая посольство на Кубе. Ультразвуковой скандал прокатился по всем местным новостям - дипломаты начали чувствовать эти очень странные симптомы у себя дома или в гостиницах. От американского до канадского посольства - 5 км, вряд ли сотрудники могли слышать тот же самый звук случайно.
В Соединенных Штатах продолжается расследование, комиссия американского сената допрашивает дипломатов, разведчиков и врачей, "гаванский синдром" мигрирует. Уже в китайском городе Гуанчжоу у американцев схожие симптомы. И снова только у дипломатов. Ветеран внешней разведки Василий Богдан говорит, что подозревает "уши российских спецслужб" и напоминает, что многие работники спецслужб Кубы проходили подготовку в советской высшей школе КГБ .
"Центр технической разведки и радиоэлектронной борьбы РФ, который восстановлен на Кубе - он может вмешиваться в ситуацию, которая сейчас в отношениях между Кубой, США и Канадой. Это может быть и на расстоянии определенном сделано, с применением соответствующей аппаратуры, это может быть ситуация, когда оборудуют помещения", - рассказывает Василий Богдан.
Российская пропаганда открыто хвастается акустической пушкой – ее показывают в выпусках новостей на федеральных каналах. Но намекают на секретные разработки американцев, у которых акустическое оружие еще лучше. Специалисты говорят, что дело прежде всего в интенсивности волны.
При этом человеческое ухо ее вообще может не слышать. "Когда воздействует звуковая волна, что она воздействует не только на барабанную перепонку том, что все знают, что может быть разрыв, но и значительная часть слухового анализатора очень большая, она находится в центральной нервной системе и мозгу. И есть еще очень чувствительные элементы - это рецепторы слухового анализатора", - объясняет доктор медицинских наук Татьяна Шидловская.
Читайте также: На Кубе 25 человек пострадали от "акустических атак"
"Даже небольшой уровень звукового давления действуют на нас не приятно. Это очень раздражающе на нас действует", - добавляет доцент кафедры акустики "КПИ" Виталий Заец. Сканы мозга пострадавших, говорят не на камеру врачи, выглядят так, словно те пережили сотрясение мозга. Однако никаких внешних признаков нет. Куба категорически уверяет: она не причастна и помогает расследованию, которое длится уже два года и никаких результатов не дало.
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