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Раздел: Видеоновости  
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В Николаеве сгорел грузовик с водителем внутри. Видео

В Николаеве сгорел грузовик с водителем внутри. Видео Огонь также повредил соседнюю машину.

В Николаеве произошло шокирующее ЧП – на одной из стоянок сгорела фура Volvo. После тушения пожара в кабине было обнаружено тело водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Как сообщают источники, накануне в вечернее время, около 22:43, в Николаеве в Ингульском районе на стоянке на улице Космонавтов загорелась фура Volvo. Прибывшие на место бойцы ГСЧС погасили пожар, однако, в кабине было обнаружено тело мужчины, предположительно, водителя фуры.

Кроме сгоревшего автомобиля, поврежден стоявший рядом автомобиль «DAF».

По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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На месте происшествия работали экипажи ГСЧС, патрульной полиции, скорой помощи и следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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 Теги: Николаев, фура

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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