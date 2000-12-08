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В Николаеве сгорел грузовик с водителем внутри. Видео
Огонь также повредил соседнюю машину.
В Николаеве произошло шокирующее ЧП – на одной из стоянок сгорела фура Volvo. После тушения пожара в кабине было обнаружено тело водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Как сообщают источники, накануне в вечернее время, около 22:43, в Николаеве в Ингульском районе на стоянке на улице Космонавтов загорелась фура Volvo. Прибывшие на место бойцы ГСЧС погасили пожар, однако, в кабине было обнаружено тело мужчины, предположительно, водителя фуры.
Кроме сгоревшего автомобиля, поврежден стоявший рядом автомобиль «DAF».
По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.
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На месте происшествия работали экипажи ГСЧС, патрульной полиции, скорой помощи и следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
В Николаеве произошло шокирующее ЧП – на одной из стоянок сгорела фура Volvo. После тушения пожара в кабине было обнаружено тело водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Как сообщают источники, накануне в вечернее время, около 22:43, в Николаеве в Ингульском районе на стоянке на улице Космонавтов загорелась фура Volvo. Прибывшие на место бойцы ГСЧС погасили пожар, однако, в кабине было обнаружено тело мужчины, предположительно, водителя фуры.
Кроме сгоревшего автомобиля, поврежден стоявший рядом автомобиль «DAF».
По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Читайте также: В Николаеве покупатели сорвали торжественное открытие супермаркета. Видео
На месте происшествия работали экипажи ГСЧС, патрульной полиции, скорой помощи и следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
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