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Опубликован трейлер нового фильма с Мэттью Макконахи. Видео
Партнершей актера по съемочной площадке стала Энн Хэтэуэй.
Поклонники актрисы Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) давно ждут выхода фильма «Море соблазна». Ради роли в нем звезда, обычно отдающая предпочтение темным оттенкам волос, согласилась покраситься в блонд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Но дело не только в новом образе актрисы. Триллер обещает быть довольно захватывающим, хоть и начинается, как стандартная романтическая мелодрама.
По сюжету, главный герой, которого играет Мэттью Макконахи встречается на Карибских островах со своей бывшей женой. Она давно замужем за миллиардером и, казалось бы, довольна жизнью. Но оказывается, что девушка давно мечтает убить своего мужа. А после того, как герой Макконахи соглашается на преступление, оказывается, что новый муж его возлюбленной совсем не прост.
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Премьера ленты назначена на 24 января 2019 года.
Поклонники актрисы Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) давно ждут выхода фильма «Море соблазна». Ради роли в нем звезда, обычно отдающая предпочтение темным оттенкам волос, согласилась покраситься в блонд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Но дело не только в новом образе актрисы. Триллер обещает быть довольно захватывающим, хоть и начинается, как стандартная романтическая мелодрама.
По сюжету, главный герой, которого играет Мэттью Макконахи встречается на Карибских островах со своей бывшей женой. Она давно замужем за миллиардером и, казалось бы, довольна жизнью. Но оказывается, что девушка давно мечтает убить своего мужа. А после того, как герой Макконахи соглашается на преступление, оказывается, что новый муж его возлюбленной совсем не прост.
Читайте также: В Николаеве сгорел грузовик с водителем внутри. Видео
Премьера ленты назначена на 24 января 2019 года.
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