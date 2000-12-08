В Сети появился трейлер самого ожидаемого фильма 2019 года. Видео

Финальные "Мстители" выйдут в конце апреля.



На официальном канале Marvel неожиданно появился первый тизер-трейлер фильма «Мстители: Финал», сообщает



Режиссерами картины стали братья Энтони и Джо Руссо, снявшие предыдущих «Мстителей».



Судя по первому ролику, выжившие супергерои находятся в упадническом настроении, но сдаваться не собираются. Скорее всего, они попытаются обмануть Таноса и исправить свой колоссальный промах, свидетелями которого мы стали.



Читайте также: Опубликован трейлер нового фильма с Мэттью Макконахи. Видео



Премьера фильма состоится 25 апреля 2019 года.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На официальном канале Marvel неожиданно появился первый тизер-трейлер фильма «Мстители: Финал», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино Режиссерами картины стали братья Энтони и Джо Руссо, снявшие предыдущих «Мстителей».Судя по первому ролику, выжившие супергерои находятся в упадническом настроении, но сдаваться не собираются. Скорее всего, они попытаются обмануть Таноса и исправить свой колоссальный промах, свидетелями которого мы стали.Премьера фильма состоится 25 апреля 2019 года.



