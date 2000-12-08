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В Сети появился трейлер самого ожидаемого фильма 2019 года. Видео

В Сети появился трейлер самого ожидаемого фильма 2019 года. Видео Финальные "Мстители" выйдут в конце апреля.

На официальном канале Marvel неожиданно появился первый тизер-трейлер фильма «Мстители: Финал», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Режиссерами картины стали братья Энтони и Джо Руссо, снявшие предыдущих «Мстителей».

Судя по первому ролику, выжившие супергерои находятся в упадническом настроении, но сдаваться не собираются. Скорее всего, они попытаются обмануть Таноса и исправить свой колоссальный промах, свидетелями которого мы стали.

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Премьера фильма состоится 25 апреля 2019 года.

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 Теги: Мстители, трейлер

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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