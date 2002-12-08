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Пьяный водитель устроил крупное ДТП в Киеве. Видео
Были повреждены четыре автомобиля.
В пятницу, 7 декабря, на въезде в Борисполь произошло ДТП. Столкнулись внедорожник, легковушка, микроавтобус и маршрутка. Инцидент произошел около 22:30, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Микроавтобус Mercedes на высокой скорости двигался по крайней левой полосе в сторону Борисполя, он пытался перестроиться и задел боковое зеркало автомобиля Mitsubishi Pajero. После чего «немца» стало сносить с дороги и он въехал в бок Hyundai. А «кореец» от столкновения с микроавтобусом сзади «догнал» маршрутку TATA.
В результате аварии больше всего пострадал автомобиль Hyundai Accent. Повреждены боковая часть со стороны водителя и багажник. Из него выпал газовый баллон. К счастью, он не взорвался.
Никто из участников происшествия не пострадал. У водителя Mercedes были явные признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба. Кроме того, он сам признался правоохранителям, что «немного» выпил. Сотрудники полиции предложили мужчине пройти проверку на драгере на месте ДТП, но он отказался это делать. После аргументов от патрульных, владелец «немца» согласился проехать в медучреждение для проведения экспертизы.
Маршрутка (общественный транспорт) двигалась в Борисполь без пассажиров. Водитель сообщил нам, что вообще не знает, что произошло сзади. И звуков первых столкновений не слышал. В TATA повредилась только небольшая часть заднего бампера. А у микроавтобуса Mercedes полностью разбит передний бампер.
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На месте происшествия работали патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа. Причины происшествия установит следствие.
В пятницу, 7 декабря, на въезде в Борисполь произошло ДТП. Столкнулись внедорожник, легковушка, микроавтобус и маршрутка. Инцидент произошел около 22:30, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Микроавтобус Mercedes на высокой скорости двигался по крайней левой полосе в сторону Борисполя, он пытался перестроиться и задел боковое зеркало автомобиля Mitsubishi Pajero. После чего «немца» стало сносить с дороги и он въехал в бок Hyundai. А «кореец» от столкновения с микроавтобусом сзади «догнал» маршрутку TATA.
В результате аварии больше всего пострадал автомобиль Hyundai Accent. Повреждены боковая часть со стороны водителя и багажник. Из него выпал газовый баллон. К счастью, он не взорвался.
Никто из участников происшествия не пострадал. У водителя Mercedes были явные признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба. Кроме того, он сам признался правоохранителям, что «немного» выпил. Сотрудники полиции предложили мужчине пройти проверку на драгере на месте ДТП, но он отказался это делать. После аргументов от патрульных, владелец «немца» согласился проехать в медучреждение для проведения экспертизы.
Маршрутка (общественный транспорт) двигалась в Борисполь без пассажиров. Водитель сообщил нам, что вообще не знает, что произошло сзади. И звуков первых столкновений не слышал. В TATA повредилась только небольшая часть заднего бампера. А у микроавтобуса Mercedes полностью разбит передний бампер.
Читайте также: В Николаеве сгорел грузовик с водителем внутри. Видео
На месте происшествия работали патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа. Причины происшествия установит следствие.
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