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Маршрутка с пассажирами проехала на красный свет в аварийном месте. Видео
Грубое нарушение ПДД произошло в Мелитополе.
Опасный перекресток пр. Б. Хмельницкого и ул. Университетской в Мелитополе до появления здесь светофора имел дурную славу. Не было и недели, чтобы здесь не произошло ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Мелитополь.
Только с появлением электронного "регулировщика" движения ситуация выровнялась. Однако, некоторые водители продолжают ездить здесь "наощупь". В темное время суток, на красный проехал водитель маршрутки с пассажирами. То обстоятельство, что он отвечает не только за свою жизнь, но еще и за тех, кого везет в салоне, его не смутило.
Видео нарушения на электронную почту издания прислал постоянный читатель и борец с автохамами.
- На красный, мне интересно их кто-та контролирует? Там же люди внутри! Или как в Запорожье пока не будет, что под фуру улетел?, - недоумевает авто видео.
Читайте также: Пьяный водитель устроил крупное ДТП в Киеве. Видео
Надеемся, на данный факт нарушения обратят внимание правоохранители.
Опасный перекресток пр. Б. Хмельницкого и ул. Университетской в Мелитополе до появления здесь светофора имел дурную славу. Не было и недели, чтобы здесь не произошло ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Мелитополь.
Только с появлением электронного "регулировщика" движения ситуация выровнялась. Однако, некоторые водители продолжают ездить здесь "наощупь". В темное время суток, на красный проехал водитель маршрутки с пассажирами. То обстоятельство, что он отвечает не только за свою жизнь, но еще и за тех, кого везет в салоне, его не смутило.
Видео нарушения на электронную почту издания прислал постоянный читатель и борец с автохамами.
- На красный, мне интересно их кто-та контролирует? Там же люди внутри! Или как в Запорожье пока не будет, что под фуру улетел?, - недоумевает авто видео.
Читайте также: Пьяный водитель устроил крупное ДТП в Киеве. Видео
Надеемся, на данный факт нарушения обратят внимание правоохранители.
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