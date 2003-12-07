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В России неудачно испытали аэротакси. Видео

В России неудачно испытали аэротакси. ВидеоВ России оконфузились с испытанием аэротакси

В России неудачей закончились первые испытания прототипа аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей - аппарат, разработанный российским стартапом Bartini, сумел подняться в воздух, но долетел только до сугроба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На территории инновационного центра "Сколково" 7 декабря прошли испытания первого прототипа летающего такси. Модель была разработана компанией Bartini в сотрудничестве с инженерами Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Во время первого полёта аэротакси должно было пролететь десять метров с одной площадки на другую. Вместо того чтобы красиво приземлиться в пункте назначения, машина не очень элегантно приземлилась в сугроб. Всё это попало на видео.

На тестовом полёте было много журналистов, также велась прямая трансляция на YouTube. После фейла инженер-пилот Bartini Ростислав Нечаев сказал репортёрам, что над проблемой будут работать.

"Мы изучим логи, поймём, в чём ошибка, и постараемся решить её, чтобы такого не было в дальнейшем. Для этого и разрабатывалась [тестовая] модель, а не сразу стандартный аппарат", - заявил он.

Компания Bartini собирается предоставить полноценную модель аэротакси к 2020 году.

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Также в сети для сравнения показали видео испытаний квадрокоптера, который голландец Пим Букер собрал в собственном гараже еще в 2016 году.




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 Теги: Россия, аэротакси

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Сегодня, 11:19 » Автор: Татьяна Ларина
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