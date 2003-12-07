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Зрелищные кадры охоты рыси на огромную семгу. Видео
Добыча молодой хищницы не уступала по размерам ей самой
Рейнджеры национального парка на полуострове Олимпик в США сняли на видео успешную охоту молодой рыси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии
На кадрах молодая самка рыжей (красной) рыси сидит в засаде на рыбалке. Осенью в парке сезон нереста семги, и рыси удалось поймать крупную рыбу – по размерам добыча не уступала хищнице.
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Отмечается, что в парке встречается 15 эндемичных видов животных и 8 эндемиков из царства растений. Из-за длительной изоляции на полуострове сформировалась уникальная флора и фауна.
Рейнджеры национального парка на полуострове Олимпик в США сняли на видео успешную охоту молодой рыси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии
На кадрах молодая самка рыжей (красной) рыси сидит в засаде на рыбалке. Осенью в парке сезон нереста семги, и рыси удалось поймать крупную рыбу – по размерам добыча не уступала хищнице.
Читайте также: Зрелищные кадры проснувшегося вулкана Агунг. Фото
Отмечается, что в парке встречается 15 эндемичных видов животных и 8 эндемиков из царства растений. Из-за длительной изоляции на полуострове сформировалась уникальная флора и фауна.
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