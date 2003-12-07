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Зрелищные кадры охоты рыси на огромную семгу. Видео

Зрелищные кадры охоты рыси на огромную семгу. ВидеоДобыча молодой хищницы не уступала по размерам ей самой

Рейнджеры национального парка на полуострове Олимпик в США сняли на видео успешную охоту молодой рыси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии

На кадрах молодая самка рыжей (красной) рыси сидит в засаде на рыбалке. Осенью в парке сезон нереста семги, и рыси удалось поймать крупную рыбу – по размерам добыча не уступала хищнице.

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Отмечается, что в парке встречается 15 эндемичных видов животных и 8 эндемиков из царства растений. Из-за длительной изоляции на полуострове сформировалась уникальная флора и фауна.

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 Теги: рысь, семга

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Сегодня, 12:55 » Автор: Татьяна Ларина
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