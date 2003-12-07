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В Одессе загорелся ресторан китайской кухни. Видео
Обошлось без пострадавших.
Вчера, 7 декабря, в Одессе на Академика Филатова 70/1 загорелся китайский ресторан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
По информации спасателей, возгорание возникло на кухне заведения.
Спасатели оперативно прибыли на вызов и за двадцать минут полностью ликвидировали огонь. Вследствие пожара было повреждено кухонное имущество и бытовая техника на площади в 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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К тушению пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.
Вчера, 7 декабря, в Одессе на Академика Филатова 70/1 загорелся китайский ресторан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
По информации спасателей, возгорание возникло на кухне заведения.
Спасатели оперативно прибыли на вызов и за двадцать минут полностью ликвидировали огонь. Вследствие пожара было повреждено кухонное имущество и бытовая техника на площади в 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: В Одессе на ходу загорелся трамвай. Видео
К тушению пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.
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