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В Одессе загорелся ресторан китайской кухни. Видео

В Одессе загорелся ресторан китайской кухни. ВидеоОбошлось без пострадавших.

Вчера, 7 декабря, в Одессе на Академика Филатова 70/1 загорелся китайский ресторан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

По информации спасателей, возгорание возникло на кухне заведения.

Спасатели оперативно прибыли на вызов и за двадцать минут полностью ликвидировали огонь. Вследствие пожара было повреждено кухонное имущество и бытовая техника на площади в 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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К тушению пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.

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 Теги: Одесса, ресторан

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Сегодня, 15:59 » Автор: Татьяна Ларина
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Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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