Раздел: Видеоновости
Дочь Кошевого поразила необычной прической. Видео
"Лысая" дочь Кошевого довела своего отца до слез
Популярный украинский актер, юморист и шоумен Евгений Кошевой, который недавно признался, что его прослушивают, рассказал, что был шокирован, когда увидел свою "лысую" дочь Варвару на сцене Лиги смеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Отметим, что в новом выпуске шоу во время выступления "Луганской сборной", тренером которой в прошлом сезоне был именно "кварталовец", на сцену в лысом парике вышла 10-летняя Варвара Кошевая – старшая дочь артиста. Этот момент стал одним из самых ярких во всем шоу.
Появление дочери стало для Евгения большим сюрпризом, ведь он даже не догадывался о том, что Варя примет участие в Лиге смеха. Поэтому и не странно, что Кошевой даже не смог сдержать слез радости и умиления.
Читайте также: Дочь Евгения Кошевого поразила судей «Голоса»
"Я был в шоке, когда все это случилось! Но в хорошем понимании. Спасибо, "Луганская сборная" и Варя за эмоции", - написал один из лидеров "Квартала 95" в своем Instagram-аккаунте.
Популярный украинский актер, юморист и шоумен Евгений Кошевой, который недавно признался, что его прослушивают, рассказал, что был шокирован, когда увидел свою "лысую" дочь Варвару на сцене Лиги смеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Отметим, что в новом выпуске шоу во время выступления "Луганской сборной", тренером которой в прошлом сезоне был именно "кварталовец", на сцену в лысом парике вышла 10-летняя Варвара Кошевая – старшая дочь артиста. Этот момент стал одним из самых ярких во всем шоу.
Появление дочери стало для Евгения большим сюрпризом, ведь он даже не догадывался о том, что Варя примет участие в Лиге смеха. Поэтому и не странно, что Кошевой даже не смог сдержать слез радости и умиления.
Читайте также: Дочь Евгения Кошевого поразила судей «Голоса»
"Я был в шоке, когда все это случилось! Но в хорошем понимании. Спасибо, "Луганская сборная" и Варя за эмоции", - написал один из лидеров "Квартала 95" в своем Instagram-аккаунте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1867
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
Оставьте свой комментарий