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Дочь Кошевого поразила необычной прической. Видео

Дочь Кошевого поразила необычной прической. Видео"Лысая" дочь Кошевого довела своего отца до слез

Популярный украинский актер, юморист и шоумен Евгений Кошевой, который недавно признался, что его прослушивают, рассказал, что был шокирован, когда увидел свою "лысую" дочь Варвару на сцене Лиги смеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Отметим, что в новом выпуске шоу во время выступления "Луганской сборной", тренером которой в прошлом сезоне был именно "кварталовец", на сцену в лысом парике вышла 10-летняя Варвара Кошевая – старшая дочь артиста. Этот момент стал одним из самых ярких во всем шоу.

Появление дочери стало для Евгения большим сюрпризом, ведь он даже не догадывался о том, что Варя примет участие в Лиге смеха. Поэтому и не странно, что Кошевой даже не смог сдержать слез радости и умиления.

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"Я был в шоке, когда все это случилось! Но в хорошем понимании. Спасибо, "Луганская сборная" и Варя за эмоции", - написал один из лидеров "Квартала 95" в своем Instagram-аккаунте.

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 Теги: Евгений Кошевой, дочь

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Сегодня, 17:43 » Автор: Татьяна Ларина
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