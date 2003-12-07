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В Сети показали официальный тизер 8 сезона Игры Престолов. Видео
В сезоне будет представлено всего 8 эпизодов.
На видео пламя и лед двигаются навстречу друг другу, постепенно охватывая статую волка (символ семьи Старков), льва (символ Ланистерив) и дракона (символ Таргариенив).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Первый эпизод восьмого сезона должен выйти в апреле 2019.
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«Игра престолов» создана по мотивам цикла романов «Песни льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Впервые сериал вышел на экраны в апреле 2011 года. Последний на данный момент седьмой сезон получился летом 2017 года.
На видео пламя и лед двигаются навстречу друг другу, постепенно охватывая статую волка (символ семьи Старков), льва (символ Ланистерив) и дракона (символ Таргариенив).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Первый эпизод восьмого сезона должен выйти в апреле 2019.
Читайте также: В Сети показали первый тизер "Игры престолов". Видео
«Игра престолов» создана по мотивам цикла романов «Песни льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Впервые сериал вышел на экраны в апреле 2011 года. Последний на данный момент седьмой сезон получился летом 2017 года.
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