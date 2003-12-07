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В Сети показали, как в Париже строят баррикады. Видео

В Сети показали, как в Париже строят баррикады. ВидеоПолиция применила водомет против протестующих.

Сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций "желтых жилетов", которые протестуют против повышения цен на топливо и требуют повышения зарплат, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление МВД страны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По всей Франции в демонстрациях принимают участие около 31 тысячи человек.

В Париж стянуты бронетранспортеры и около 90 тысяч стражей порядка. Протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.

Как пишет Associated Press, в Париже полиция применила водомет против протестующих, которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы. Би-Би-Си сообщает о применении газовых гранат.

Также во французской столице люди возводят баррикады из подручных средства - используют бетонные вазоны и железные решетки. На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.

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Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая "желтых жилетов" защитные очки, шлемы и другие предметы. Однако ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе, считают полицейские.

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 Теги: сеть, Видео, Париж

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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