В Сети показали, как в Париже строят баррикады. Видео

Полиция применила водомет против протестующих.



Сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций "желтых жилетов", которые протестуют против повышения цен на топливо и требуют повышения зарплат, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление МВД страны.



Об этом пишет



По всей Франции в демонстрациях принимают участие около 31 тысячи человек.



В Париж стянуты бронетранспортеры и около 90 тысяч стражей порядка. Протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.



Как пишет Associated Press, в Париже полиция применила водомет против протестующих, которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы. Би-Би-Си сообщает о применении газовых гранат.



Также во французской столице люди возводят баррикады из подручных средства - используют бетонные вазоны и железные решетки. На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.



Читайте также: В Ереване строят баррикады. Видео



Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая "желтых жилетов" защитные очки, шлемы и другие предметы. Однако ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе, считают полицейские.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций "желтых жилетов", которые протестуют против повышения цен на топливо и требуют повышения зарплат, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление МВД страны.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net По всей Франции в демонстрациях принимают участие около 31 тысячи человек.В Париж стянуты бронетранспортеры и около 90 тысяч стражей порядка. Протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.Как пишет Associated Press, в Париже полиция применила водомет против протестующих, которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы. Би-Би-Си сообщает о применении газовых гранат.Также во французской столице люди возводят баррикады из подручных средства - используют бетонные вазоны и железные решетки. На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая "желтых жилетов" защитные очки, шлемы и другие предметы. Однако ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе, считают полицейские.





Загрузка...