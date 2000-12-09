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Захватывающие пейзажи Марса в высоком разрешении. Видео

Захватывающие пейзажи Марса в высоком разрешении. Видео Красная планета удивляет разнообразием рисунков поверхности.

Марс - четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7% массы Земли. Названа в честь Марса - древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Американское агентство по исследованию космического пространства NASA опубликовало снимки поверхности Марса.

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Фотографии были сделаны с орбиты планеты станцией MRO (Марсианский разведывательный спутник).

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 Теги: Марс, пейзажи

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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