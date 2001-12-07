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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали тренировку украинских сил специальных операций. Видео

В Сети показали тренировку украинских сил специальных операций. Видео Видео получилось достаточно зрелищным.

Силы специальных операций сформировали в 2016 году. Военные ССО принимают активное участие в боевых действиях в Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.

Ко дню вооруженных сил Силы специальных операций (ССО) ВС Украины опубликовали видео учений украинских военнослужащих.

ССО сформировали относительно недавно - в 2016 году. Это отдельный род сил ВСУ, в состав которых входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Силы подчиняются напрямую Министерству обороны Украины.

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Бойцы ССО принимают участие в боевых действиях на Донбассе.

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 Теги: ССО, тренировка

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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