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Фигурист случайно уронил партнершу на лед. Видео

Фигурист случайно уронил партнершу на лед. Видео Девушке оказали медицинскую помощь.

На международном турнире по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb фигуристка из США Эшли Кейн едва не потеряла сознание. Во время исполнения номера партнер Тимоти Ледук уронил ее головой об лед, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Несмотря на ужасное падение, Кейн завершила прокат, но после обратилась в больницу. На шею спортсменки надели специальный фиксатор.

После инцидента американская фигуристка поблагодарила поклонников за поддержку:

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"Спасибо вам большое за все хорошие пожелания. Это реально много для нас значит. Я уже выписалась из больницы и собираюсь продолжить мое восстановление дома", - написала Кейн в Twitter.

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 Теги: фигурное катание, падение

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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