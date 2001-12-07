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Один из членов жюри Х-фактор спел в прямом эфире шоу. Видео
Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".
Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В начале ведущий Андрей Бедняков напомнил артисту, что он однажды оговорился о желании спеть в сопровождении симфонического орекстра. На что Винник стал "отнекиваться".
Однако публика начала поддерживать Беднякова и с апплодисментами попросила выйти Олега и спеть песню.
Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".
Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".
Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернулась на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.
А также этот эфир исполнил мечту большинства участников, ведь выступали они в сопровождении симфонического оркестра.
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Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на звание "Певца года".
Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В начале ведущий Андрей Бедняков напомнил артисту, что он однажды оговорился о желании спеть в сопровождении симфонического орекстра. На что Винник стал "отнекиваться".
Однако публика начала поддерживать Беднякова и с апплодисментами попросила выйти Олега и спеть песню.
Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".
Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".
Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернулась на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.
А также этот эфир исполнил мечту большинства участников, ведь выступали они в сопровождении симфонического оркестра.
Читайте также: Кандидат на Евровидение: Ляшко спел в прямом эфире. Видео
Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на звание "Певца года".
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