Один из членов жюри Х-фактор спел в прямом эфире шоу. Видео

Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".



Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта, передает



В начале ведущий Андрей Бедняков напомнил артисту, что он однажды оговорился о желании спеть в сопровождении симфонического орекстра. На что Винник стал "отнекиваться".



Однако публика начала поддерживать Беднякова и с апплодисментами попросила выйти Олега и спеть песню.



Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".



Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".



Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернулась на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.



А также этот эфир исполнил мечту большинства участников, ведь выступали они в сопровождении симфонического оркестра.



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Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на звание "Певца года".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна В начале ведущий Андрей Бедняков напомнил артисту, что он однажды оговорился о желании спеть в сопровождении симфонического орекстра. На что Винник стал "отнекиваться".Однако публика начала поддерживать Беднякова и с апплодисментами попросила выйти Олега и спеть песню.Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернулась на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.А также этот эфир исполнил мечту большинства участников, ведь выступали они в сопровождении симфонического оркестра.Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на звание "Певца года".





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