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Один из членов жюри Х-фактор спел в прямом эфире шоу. Видео

Один из членов жюри Х-фактор спел в прямом эфире шоу. ВидеоПевец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".

Олег Винник, который является одним из членов жюри вокального шоу Х-фактор 8, спел в третьем прямом эфире проекта, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

В начале ведущий Андрей Бедняков напомнил артисту, что он однажды оговорился о желании спеть в сопровождении симфонического орекстра. На что Винник стал "отнекиваться".

Однако публика начала поддерживать Беднякова и с апплодисментами попросила выйти Олега и спеть песню.

Певец не долго думая исполнил пожелание зала и спел свой хит "Нино".

Отметим, что в третьем прямом эфире шоу Х-фактор также выступила популярная группа KAZKA, исполнив свою нашумевшую песню "Плакала".

Группа KAZKA стала открытием 8 сезона вокального шоу Х-фактор на СТБ и сразу после проекта они покорили мировые хит-парады, а также одержали победу на главной музыкальной премии страны М1 Music Awards в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". В третьем прямом эфире 9 сезона KAZKA вернулась на Х-фактор, чтобы исполнить для поклонников проекта свои хиты.

А также этот эфир исполнил мечту большинства участников, ведь выступали они в сопровождении симфонического оркестра.

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Напомним, ранее Олег Винник отреагировал на звание "Певца года".

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 Теги: Олег Винник, Х-фактор

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Сегодня, 09:58 » Автор: Татьяна Ларина
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