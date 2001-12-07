В Сети показали, что произошло с женщиной, которая сняла хиджаб в Иране. Видео

Власти осудили ее на 2 года тюрьмы.



Шапарак Шаджаризадех говорит, что была обычной домохозяйкой, пока однажды не увидела на Facebook фото женщин, которые решили не надевать хиджаб на людях.



Об этом пишет



Тогда она решила присоединиться к движению и не покрывать голову платком. Но в Иране, где она жила, это запрещено законом.



За такие действие девушку посадили на 7 дней в тюрьму, где избивали и требовали признания в шпионаже.



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После еще одного ареста Шапарак, переживая за свою жизнь, сбежала со своей страны, забрав сына. Власти осудили ее на 2 года тюрьмы и исправительные работы.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Шапарак Шаджаризадех говорит, что была обычной домохозяйкой, пока однажды не увидела на Facebook фото женщин, которые решили не надевать хиджаб на людях.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Тогда она решила присоединиться к движению и не покрывать голову платком. Но в Иране, где она жила, это запрещено законом.За такие действие девушку посадили на 7 дней в тюрьму, где избивали и требовали признания в шпионаже.После еще одного ареста Шапарак, переживая за свою жизнь, сбежала со своей страны, забрав сына. Власти осудили ее на 2 года тюрьмы и исправительные работы.





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