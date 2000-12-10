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Народные умельцы создали "Летающий Запорожец". Видео

Народные умельцы создали "Летающий Запорожец". Видео Автомобиль отличается повышенной мощностью и проходимостью.

Лютый Запорожец получил кузов от легендарного ЗАЗ-966. За основу взяли ходовой экземпляр в родной оранжевой окраске, который 17 лет простоял в гараже. А вот всю начинку создавали заново. Получилось своеобразное багги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Первый выезд машины состоялся летом 2018 года на тюнинг-шоу Roal Auto Show, а после машину подготовили к невероятному прыжку, после чего довелось ее основательно восстанавливать. Но ребят все получилось – и Лютый Запорожец показал невероятный дрифт на асфальте и даже научился ездить на двух колесах. Однако расскажем обо всем по порядку.

Перед своим главным трюком – прыжком Запорожец подвергся основательной доработке. Бал усилен стальной каркас безопасности. Пришлось заменить диск сцепления и саму корзину. Впечатляет и независимая подвеска колес – на длиннющих сдвоенных рычагах. Установлены спортивные амортизаторы Spectrum и мощные пружины.

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Приводные валы на задние колеса взяты от 41-го Москвича. Однако продольно приваренная гильза к левому приводу ослабила его металл и он не выдержал на одной из поездок. Однако машина смогла ехать и с одним колесом, правда, уже не так эффектно. Двигатель Yamaha R1 развивает ни много ни мало 180 л.с.



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 Теги: Запорожец, тюнинг

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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