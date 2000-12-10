» » Эксперты предупредили о возможном начале новой гонки вооружений. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Эксперты предупредили о возможном начале новой гонки вооружений. Видео

Эксперты предупредили о возможном начале новой гонки вооружений. Видео Наращивание ядерных мощностей может начаться уже через 60 дней.

60 дней ультиматума, оставленные Америкой России на урегулирование ситуации, завершатся в феврале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Но в любое урегулирование уже мало, кто верит. Скорее всего, мир ждет новая гонка вооружений.

Созданные в российских секретных цехах ракеты средней и малой деятельности вдруг окажутся на военных базах на границах многополярного мира.

Читайте также: Народные умельцы создали "Летающий Запорожец". Видео

Тогда как американские ракеты станут в Восточной Европе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гонка вооружений, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     110
     0

Похожие новости по теме

Народные умельцы создали Народные умельцы создали "Летающий Запорожец". Видео

Автомобиль отличается повышенной мощностью и проходимостью.

Первый запуск ракеты Electron в Новой Зеландии. Видео Первый запуск ракеты Electron в Новой Зеландии. Видео

Это первый запуск ракеты с частного аэродрома.

Появились кадры баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей. Видео Появились кадры баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей. Видео

Вчера КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности.

КНДР произвела неудачный запуск баллистической ракеты. Видео КНДР произвела неудачный запуск баллистической ракеты. Видео

Ракета исчезла с экранов радаров через несколько секунд после пуска.

«Поход» Путина на Киев может начаться через несколько дней, – Илларионов. Видео «Поход» Путина на Киев может начаться через несколько дней, – Илларионов. Видео

Все говорит о скором полномасштабном наступлении оккупационных российских войск.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх