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Французские мародеры ограбили магазин Apple. Видео

Французские мародеры ограбили магазин Apple. Видео Протестующие участвовали в движении "Желтых жилетов".

В Бордо разъяренная толпа протестующих начала громить магазины. Одним из таких стал магазин Apple. Инцидент попал на видео. На ролике видно, как представители "желтых жилетов" в считанные секунды разметают всю технику с витрин и убегают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Некоторые пользователи соцсетей, поддерживающие протестующих, возмущаются и не верят своим глазам. Тут же стоит отметить, что многие из участников нападения были просто в черных куртках.

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Вместе с этим беспорядки продолжаются и в Париже, Тулузе, Марселе и Нантсе.

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 Теги: Apple, мародеры, Желтые жилеты

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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