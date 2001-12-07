Канадец на Cadillac Escalade неудачно сократил дорогу. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Cadillac Escalade сравнили в скорости с легендарным Camaro. Видео В заезде принимала участие самая мощная из имеющихся в линейке Hennessey Performance версия Escalade.