Раздел: Видеоновости
Канадец на Cadillac Escalade неудачно сократил дорогу. Видео
Водитель явно переоценил возможности своего автомобиля.
То, что вы увидите в этом видеоролике - довольно загадочная ситуация, произошедшая в Канаде. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял, как новенький Cadillac Escalade на большой скорости съезжает по насыпи эстакады над дорогой и уезжает прочь. И это несмотря на то, что его левое переднее колесо практически полностью было оторвано и заняло нелепое положение внутри арки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Возможно, водитель Cadillac пропустил свой поворот и решил воспользоваться насыпью с эстакады, чтобы вернуться на правильный путь. Но во время этого маневра он повредил переднюю подвеску, когда на большой скорости пересекал дорожный бордюр. А может быть автомобиль получил это повреждение колеса ранее, что и вызвало вылет с трассы. По третьей версии, водитель не справился с управлением из-за так называемого «черного льда» - корка чистого льда, которая сливается с асфальтом.
Читайте также: Народные умельцы создали "Летающий Запорожец". Видео
Независимо от того, что же стало причиной такого странного маневра, водителю Кадиллака очень сильно повезло. Если бы он потерял управление несколькими метрами позже, его вылет с моста мог бы обернуться гораздо более серьезными последствиями.
То, что вы увидите в этом видеоролике - довольно загадочная ситуация, произошедшая в Канаде. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял, как новенький Cadillac Escalade на большой скорости съезжает по насыпи эстакады над дорогой и уезжает прочь. И это несмотря на то, что его левое переднее колесо практически полностью было оторвано и заняло нелепое положение внутри арки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Возможно, водитель Cadillac пропустил свой поворот и решил воспользоваться насыпью с эстакады, чтобы вернуться на правильный путь. Но во время этого маневра он повредил переднюю подвеску, когда на большой скорости пересекал дорожный бордюр. А может быть автомобиль получил это повреждение колеса ранее, что и вызвало вылет с трассы. По третьей версии, водитель не справился с управлением из-за так называемого «черного льда» - корка чистого льда, которая сливается с асфальтом.
Читайте также: Народные умельцы создали "Летающий Запорожец". Видео
Независимо от того, что же стало причиной такого странного маневра, водителю Кадиллака очень сильно повезло. Если бы он потерял управление несколькими метрами позже, его вылет с моста мог бы обернуться гораздо более серьезными последствиями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
140
0
Также советуем посмотреть
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только на дорогах
- Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
Оставьте свой комментарий