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Канадец на Cadillac Escalade неудачно сократил дорогу. Видео

Канадец на Cadillac Escalade неудачно сократил дорогу. Видео Водитель явно переоценил возможности своего автомобиля.

То, что вы увидите в этом видеоролике - довольно загадочная ситуация, произошедшая в Канаде. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял, как новенький Cadillac Escalade на большой скорости съезжает по насыпи эстакады над дорогой и уезжает прочь. И это несмотря на то, что его левое переднее колесо практически полностью было оторвано и заняло нелепое положение внутри арки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Возможно, водитель Cadillac пропустил свой поворот и решил воспользоваться насыпью с эстакады, чтобы вернуться на правильный путь. Но во время этого маневра он повредил переднюю подвеску, когда на большой скорости пересекал дорожный бордюр. А может быть автомобиль получил это повреждение колеса ранее, что и вызвало вылет с трассы. По третьей версии, водитель не справился с управлением из-за так называемого «черного льда» - корка чистого льда, которая сливается с асфальтом.

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Независимо от того, что же стало причиной такого странного маневра, водителю Кадиллака очень сильно повезло. Если бы он потерял управление несколькими метрами позже, его вылет с моста мог бы обернуться гораздо более серьезными последствиями.

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 Теги: Cadillac Escalade, Канада

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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