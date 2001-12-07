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Опасные планеты, несущие угрозу всему живому. Видео
Эти небесные тела отличаются суровыми условиями.
На этих планетах возможно то, что просто невозможно на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Дождь - это мокро и скучно. А как вам дождь из камней или жара в более чем две тысячи градусов?
Читайте также: Французские мародеры ограбили магазин Apple. Видео
Очень необычные явления, которые происходят на других планетах - в следующем видео.
На этих планетах возможно то, что просто невозможно на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Дождь - это мокро и скучно. А как вам дождь из камней или жара в более чем две тысячи градусов?
Читайте также: Французские мародеры ограбили магазин Apple. Видео
Очень необычные явления, которые происходят на других планетах - в следующем видео.
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