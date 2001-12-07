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Опасные планеты, несущие угрозу всему живому. Видео

Опасные планеты, несущие угрозу всему живому. Видео Эти небесные тела отличаются суровыми условиями.

На этих планетах возможно то, что просто невозможно на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Дождь - это мокро и скучно. А как вам дождь из камней или жара в более чем две тысячи градусов?

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Очень необычные явления, которые происходят на других планетах - в следующем видео.

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 Теги: планеты, опасность

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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