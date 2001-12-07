Раздел: Видеоновости
Так выглядит стрижка с использованием 27 ножниц одновременно. Видео
Парикмахер из Пакистана научился использовать необычную технику.
«Человек руки-ножницы» - так прозвали пакистанца Мухаммада Авайса - 26-летнего парикмахера из города Гуджранвала, который в своей работе использует весьма оригинальную технику стрижки волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Начнем с того, что этот парень почти с самого детства хотел стать профессиональным парикмахером, причем не просто классным специалистом, а творческой личностью, способной творить настоящие чудеса с прическами людей. В 16 лет Мухаммад оправился в Италию с целью не получить профессию цирюльника, и непременно постичь все премудрости этого, в общем-то, непростого, но такого интересного дела.
Вернувшись домой, молодой человек открыл свой салон красоты Cutting Edge, который тут же постарался сделать самым оригинальным в городе. И это ему отчасти удалось благодаря необычной технике стрижки волос. Сначала Мухаммад стриг волосы, используя одновременно по 7 ножниц в каждой руке. Однако вскоре это количество увеличилось до 12, а сегодня уникальный парикмахер стрижет клиентов, используя в каждой своей реке 27 ножниц. Причем управляется ими настолько ловко, отчего и получил, в конце концов, звание «Человека руки-ножницы».
Так его прозвали пользователи соцсетей, поскольку уникальный парикмахер уже вскоре стал звездой не только родного города Гуджранвала, но также Интернета, прославившись на весь мир.
Заметим, что вначале к такой удивительной манере стрижки жители пакистанского мегаполиса относились настороженно, но сегодня у Авайса отбоя нет в клиентах. А поскольку его стрижка занимает около получаса, сами понимает, попасть к Мухаммаду в кресло становится все труднее и труднее. Тем более, берет он за свою услугу всего 4 американских доллара (сравните, сколько у вас в городе стоит просто хорошая, даже не оригинальная мужская стрижка).
Авайс признается, что его желание стать парикмахером не было одобрено семьей, но он настоял на своем, и сегодня все его родственники и друзья гордятся им. Вот что значит выбор профессии не по престижности и даже не по деньгам, а по призванию. К сожалению, это удается далеко не каждому, поскольку нас с детства сбивают с истинного пути многие факторы, в том числе семейные традиции, взгляды родителей на благополучие детей и так далее. Авайсу все это не помешало, и за него можно только порадоваться.
Читайте также: Французские мародеры ограбили магазин Apple. Видео
«Удивляемся и радуемся за тебя, Мухаммад!» - именно так пишут в основном об этом «Человеке руки-ножницы» в комментариях пользователи Сети интернет…
«Человек руки-ножницы» - так прозвали пакистанца Мухаммада Авайса - 26-летнего парикмахера из города Гуджранвала, который в своей работе использует весьма оригинальную технику стрижки волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Начнем с того, что этот парень почти с самого детства хотел стать профессиональным парикмахером, причем не просто классным специалистом, а творческой личностью, способной творить настоящие чудеса с прическами людей. В 16 лет Мухаммад оправился в Италию с целью не получить профессию цирюльника, и непременно постичь все премудрости этого, в общем-то, непростого, но такого интересного дела.
Вернувшись домой, молодой человек открыл свой салон красоты Cutting Edge, который тут же постарался сделать самым оригинальным в городе. И это ему отчасти удалось благодаря необычной технике стрижки волос. Сначала Мухаммад стриг волосы, используя одновременно по 7 ножниц в каждой руке. Однако вскоре это количество увеличилось до 12, а сегодня уникальный парикмахер стрижет клиентов, используя в каждой своей реке 27 ножниц. Причем управляется ими настолько ловко, отчего и получил, в конце концов, звание «Человека руки-ножницы».
Так его прозвали пользователи соцсетей, поскольку уникальный парикмахер уже вскоре стал звездой не только родного города Гуджранвала, но также Интернета, прославившись на весь мир.
Заметим, что вначале к такой удивительной манере стрижки жители пакистанского мегаполиса относились настороженно, но сегодня у Авайса отбоя нет в клиентах. А поскольку его стрижка занимает около получаса, сами понимает, попасть к Мухаммаду в кресло становится все труднее и труднее. Тем более, берет он за свою услугу всего 4 американских доллара (сравните, сколько у вас в городе стоит просто хорошая, даже не оригинальная мужская стрижка).
Авайс признается, что его желание стать парикмахером не было одобрено семьей, но он настоял на своем, и сегодня все его родственники и друзья гордятся им. Вот что значит выбор профессии не по престижности и даже не по деньгам, а по призванию. К сожалению, это удается далеко не каждому, поскольку нас с детства сбивают с истинного пути многие факторы, в том числе семейные традиции, взгляды родителей на благополучие детей и так далее. Авайсу все это не помешало, и за него можно только порадоваться.
Читайте также: Французские мародеры ограбили магазин Apple. Видео
«Удивляемся и радуемся за тебя, Мухаммад!» - именно так пишут в основном об этом «Человеке руки-ножницы» в комментариях пользователи Сети интернет…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
227
0
Также советуем посмотреть
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только на дорогах
- Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
Оставьте свой комментарий