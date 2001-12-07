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Так выглядит стрижка с использованием 27 ножниц одновременно. Видео

Так выглядит стрижка с использованием 27 ножниц одновременно. Видео Парикмахер из Пакистана научился использовать необычную технику.

«Человек руки-ножницы» - так прозвали пакистанца Мухаммада Авайса - 26-летнего парикмахера из города Гуджранвала, который в своей работе использует весьма оригинальную технику стрижки волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Начнем с того, что этот парень почти с самого детства хотел стать профессиональным парикмахером, причем не просто классным специалистом, а творческой личностью, способной творить настоящие чудеса с прическами людей. В 16 лет Мухаммад оправился в Италию с целью не получить профессию цирюльника, и непременно постичь все премудрости этого, в общем-то, непростого, но такого интересного дела.

Вернувшись домой, молодой человек открыл свой салон красоты Cutting Edge, который тут же постарался сделать самым оригинальным в городе. И это ему отчасти удалось благодаря необычной технике стрижки волос. Сначала Мухаммад стриг волосы, используя одновременно по 7 ножниц в каждой руке. Однако вскоре это количество увеличилось до 12, а сегодня уникальный парикмахер стрижет клиентов, используя в каждой своей реке 27 ножниц. Причем управляется ими настолько ловко, отчего и получил, в конце концов, звание «Человека руки-ножницы».

Так его прозвали пользователи соцсетей, поскольку уникальный парикмахер уже вскоре стал звездой не только родного города Гуджранвала, но также Интернета, прославившись на весь мир.

Заметим, что вначале к такой удивительной манере стрижки жители пакистанского мегаполиса относились настороженно, но сегодня у Авайса отбоя нет в клиентах. А поскольку его стрижка занимает около получаса, сами понимает, попасть к Мухаммаду в кресло становится все труднее и труднее. Тем более, берет он за свою услугу всего 4 американских доллара (сравните, сколько у вас в городе стоит просто хорошая, даже не оригинальная мужская стрижка).

Авайс признается, что его желание стать парикмахером не было одобрено семьей, но он настоял на своем, и сегодня все его родственники и друзья гордятся им. Вот что значит выбор профессии не по престижности и даже не по деньгам, а по призванию. К сожалению, это удается далеко не каждому, поскольку нас с детства сбивают с истинного пути многие факторы, в том числе семейные традиции, взгляды родителей на благополучие детей и так далее. Авайсу все это не помешало, и за него можно только порадоваться.

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«Удивляемся и радуемся за тебя, Мухаммад!» - именно так пишут в основном об этом «Человеке руки-ножницы» в комментариях пользователи Сети интернет…

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 Теги: Пакистан, парикмахер

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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