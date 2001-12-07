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Сотни Санта-Клаусов пробежались по улицам Михендорфа. Видео

Сотни Санта-Клаусов пробежались по улицам Михендорфа. ВидеоМихендорф на пару часов заполонили бегуны в рождественских костюмах.

В немецком городе Михендорф стартовал забег Сант.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Мужчины и женщины, дети и старики одели костюмы сказочных персонажей и двинулись за рекордами. Говорят, такое количество Сант в других европейских городах не бегали.

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Организаторы же объясняют, что подобные мероприятия придумывают для одного: приучить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой.

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 Теги: забег Санта-Клаусов, Германия

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Сегодня, 10:58 » Автор: Ирина Шевченко
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