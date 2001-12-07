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ЧП в Днепре: загорелась больница. Видео
Из-за пожара эвакуировали пациентов.
10 декабря произошло возгорание на улице Батумской, 7-А. В данном помещении находится частная клиника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 49000.
Сообщение о пожаре поступило в 9 часов 17 минут в Службу спасения «101». На место происшествия сразу отправились спасатели двух дежурных отделений ГСЧС в Днепропетровской области и также автолестница.
Пожар начался на первом этаже здания. Прибывшие на место происшествия спасатели провели разведку и обнаружили, что возгорание возникло на первом этаже от неисправного кабеля, протяженностью в 4 метра.
Людей спасатели эвакуировали со всех этажей здания. Так, на свежий воздух вывели 20 пациентов и 20 членов персонала, последние оказывали помощь в эвакуации. Ликвидация заняла около получаса. Во время пожара никто не пострадал.
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В 9 часов 30 минут огонь удалось локализовать, а полностью ликвидировать уже в 9 часов 50 минут. Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.
10 декабря произошло возгорание на улице Батумской, 7-А. В данном помещении находится частная клиника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 49000.
Сообщение о пожаре поступило в 9 часов 17 минут в Службу спасения «101». На место происшествия сразу отправились спасатели двух дежурных отделений ГСЧС в Днепропетровской области и также автолестница.
Пожар начался на первом этаже здания. Прибывшие на место происшествия спасатели провели разведку и обнаружили, что возгорание возникло на первом этаже от неисправного кабеля, протяженностью в 4 метра.
Людей спасатели эвакуировали со всех этажей здания. Так, на свежий воздух вывели 20 пациентов и 20 членов персонала, последние оказывали помощь в эвакуации. Ликвидация заняла около получаса. Во время пожара никто не пострадал.
Читайте также: Трогательная спецоперация: на Волыни собаку спасли от гибели. Видео
В 9 часов 30 минут огонь удалось локализовать, а полностью ликвидировать уже в 9 часов 50 минут. Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.
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