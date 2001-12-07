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ЧП в Днепре: загорелась больница. Видео

ЧП в Днепре: загорелась больница. ВидеоИз-за пожара эвакуировали пациентов.

10 декабря произошло возгорание на улице Батумской, 7-А. В данном помещении находится частная клиника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 49000.

Сообщение о пожаре поступило в 9 часов 17 минут в Службу спасения «101». На место происшествия сразу отправились спасатели двух дежурных отделений ГСЧС в Днепропетровской области и также автолестница.

Пожар начался на первом этаже здания. Прибывшие на место происшествия спасатели провели разведку и обнаружили, что возгорание возникло на первом этаже от неисправного кабеля, протяженностью в 4 метра.

Людей спасатели эвакуировали со всех этажей здания. Так, на свежий воздух вывели 20 пациентов и 20 членов персонала, последние оказывали помощь в эвакуации. Ликвидация заняла около получаса. Во время пожара никто не пострадал.

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В 9 часов 30 минут огонь удалось локализовать, а полностью ликвидировать уже в 9 часов 50 минут. Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.

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 Теги: Днепр, пожар

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Сегодня, 14:34 » Автор: Ирина Шевченко
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