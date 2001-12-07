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Российская фигуристка обнажилась во время выступления. Видео
Спортсменка исполнила номер с раздевающейся стюардессой.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере (Канада) разделась до нижнего белья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Спортсменка исполнила номер с раздевающейся стюардессой под популярную песню американской исполнительницы Бритни Спирс Toxic.
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В соревновании Туктамышева заняла третье место.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений в рамках финала Гран-при в Ванкувере (Канада) разделась до нижнего белья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Спортсменка исполнила номер с раздевающейся стюардессой под популярную песню американской исполнительницы Бритни Спирс Toxic.
Читайте также: Тизер рождественского выпуска "Доктора Кто" заинтриговал Сеть. Видео
В соревновании Туктамышева заняла третье место.
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