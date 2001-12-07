Смертельная авария с украинцами в Словении: кадры с места ДТП. Видео

Столкнулись два украинских микроавтобуса.



63-летняя украинка погибла в ДТП на западе Словении.



Там столкнулись два украинских микроавтобуса, пишет



В Министерстве иностранных дел рассказали, что один из бусов сломался и остановился посреди трассы. В него въехала другая машина, несколько раз перевернулась и вылетела в кювет.



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Одна пассажирка этого автобуса погибла. Еще два человека с травмами доставили в больницу.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 63-летняя украинка погибла в ДТП на западе Словении.Там столкнулись два украинских микроавтобуса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН В Министерстве иностранных дел рассказали, что один из бусов сломался и остановился посреди трассы. В него въехала другая машина, несколько раз перевернулась и вылетела в кювет.Одна пассажирка этого автобуса погибла. Еще два человека с травмами доставили в больницу.





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