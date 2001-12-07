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Смертельная авария с украинцами в Словении: кадры с места ДТП. Видео

Смертельная авария с украинцами в Словении: кадры с места ДТП. ВидеоСтолкнулись два украинских микроавтобуса.

63-летняя украинка погибла в ДТП на западе Словении.

Там столкнулись два украинских микроавтобуса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что один из бусов сломался и остановился посреди трассы. В него въехала другая машина, несколько раз перевернулась и вылетела в кювет.

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Одна пассажирка этого автобуса погибла. Еще два человека с травмами доставили в больницу.

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 Теги: Словения, украинцы, ДТП

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Сегодня, 17:49 » Автор: Ирина Шевченко
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