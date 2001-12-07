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Нардеп попала в ДТП в центре Киева. Видео
Депутат предоставила видео дорожно-транспортного происшествия.
Депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская стала участницей ДТП в центре Киева, в результате которого ее сын госпитализирован с гематомой.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
По словам народной избранницы, она с сыном ехала на автомобиле Honda Civic по главной дороге в направлении ул. Мазепы с ул. Лаврской.
"В момент, когда я на зеленый сигнал светофора пересекала перекресток площади Славы, водитель другого авто, Honda черного цвета, не предоставив моему авто преимущества движения, поворачивая на ул. Героев Крут, врезалась в мою машину", - пояснила Кацер-Бучковская.
Депутат предоставила видео дорожно-транспортного происшествия, на котором можно проследить обстоятельства аварии.
Она подчеркнула, что видео, показания свидетелей и предварительные выводы сотрудников Госавтоинспекции свидетельствуют о том, что она правил дорожного движения не нарушала.
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Напомним, в Виноградовском районе Закарпатской области местный житель намеренно въехал автомобилем в группу из пяти человек, чтобы сбить собственную сестру.
Депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская стала участницей ДТП в центре Киева, в результате которого ее сын госпитализирован с гематомой.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
По словам народной избранницы, она с сыном ехала на автомобиле Honda Civic по главной дороге в направлении ул. Мазепы с ул. Лаврской.
"В момент, когда я на зеленый сигнал светофора пересекала перекресток площади Славы, водитель другого авто, Honda черного цвета, не предоставив моему авто преимущества движения, поворачивая на ул. Героев Крут, врезалась в мою машину", - пояснила Кацер-Бучковская.
Депутат предоставила видео дорожно-транспортного происшествия, на котором можно проследить обстоятельства аварии.
Она подчеркнула, что видео, показания свидетелей и предварительные выводы сотрудников Госавтоинспекции свидетельствуют о том, что она правил дорожного движения не нарушала.
Читайте также: В центре Киева напали на нардепа
Напомним, в Виноградовском районе Закарпатской области местный житель намеренно въехал автомобилем в группу из пяти человек, чтобы сбить собственную сестру.
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