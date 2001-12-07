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Украинские военные угнали танк в Германии. Видео

Украинские военные угнали танк в Германии. ВидеоВо время активной фазы учений украинские силы отрабатывали действия в обороне.

В ходе военных учений НАТО и союзников Combined Resolve XI, которые традиционно проходят каждые полгода в Германии, бойцы 24-й отдельной мехбригады им. Короля Данила уничтожили БТР и танк условного противника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Из потерь у "наших", которые в этот раз "воюют" в городе Хоэнфельс за силы BLUEFOR - одна БМП.

Также 24-я ОМБр готовится к ведению наступательного боя: задание - поддержать американский батальон во время штурма города.

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Противник" активных наступательных действий не проводил, но иногда использовал артиллерию и проводил разведку позиций украинских пехотинцев.

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 Теги: Украинские военные, танк, Видео

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Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
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