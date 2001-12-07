Раздел: Видеоновости
Украинские военные угнали танк в Германии. Видео
Во время активной фазы учений украинские силы отрабатывали действия в обороне.
В ходе военных учений НАТО и союзников Combined Resolve XI, которые традиционно проходят каждые полгода в Германии, бойцы 24-й отдельной мехбригады им. Короля Данила уничтожили БТР и танк условного противника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Из потерь у "наших", которые в этот раз "воюют" в городе Хоэнфельс за силы BLUEFOR - одна БМП.
Также 24-я ОМБр готовится к ведению наступательного боя: задание - поддержать американский батальон во время штурма города.
Читайте также: Бойцы АТО уничтожили танк боевиков. Видео
Противник" активных наступательных действий не проводил, но иногда использовал артиллерию и проводил разведку позиций украинских пехотинцев.
В ходе военных учений НАТО и союзников Combined Resolve XI, которые традиционно проходят каждые полгода в Германии, бойцы 24-й отдельной мехбригады им. Короля Данила уничтожили БТР и танк условного противника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Из потерь у "наших", которые в этот раз "воюют" в городе Хоэнфельс за силы BLUEFOR - одна БМП.
Также 24-я ОМБр готовится к ведению наступательного боя: задание - поддержать американский батальон во время штурма города.
Читайте также: Бойцы АТО уничтожили танк боевиков. Видео
Противник" активных наступательных действий не проводил, но иногда использовал артиллерию и проводил разведку позиций украинских пехотинцев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Также советуем посмотреть
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
Оставьте свой комментарий