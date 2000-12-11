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Так выглядит мистическая кукла, которую подозревали в убийствах. Видео

Так выглядит мистическая кукла, которую подозревали в убийствах. Видео Полицейские составили официальный протокол на эту куклу.

Мариан Чайковский, наиболее известный под сценическим псевдонимом Великий Лестер, был популярным американским эстрадным чревовещателем польского происхождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Он считается наиболее успешным и знаменитым вентрологом эпохи расцвета варьете, а также одним из основоположников столь необычного ремесла. Мастерство этого человека, казалось, не знало границ, и многие всерьез приписывали Чайковскому и его куклам сверхъестественные свойства.

Прадедушка современного чревовещания, как его принято сегодня называть, мог пить стакан воды, в то время как кукла на его колене преспокойно разговаривала. Однажды коллеги Великого Лестера в качестве шутки заменили воду на джин. Вентролог как ни в чем не бывало осушил стакан со спиртным, не показав виду, а вот его кукла вдруг закашлялась и принялась трясти головой, словно это ее вынудили выпить двести граммов крепкого алкоголя.

Так выглядит мистическая кукла, которую подозревали в убийствах. Видео


Великий Лестер прохаживался между зрительными рядами, а кукла в его руке разговаривала с окружающими и насвистывала популярные мелодии. Общаясь с куклой, артист умудрялся перебивать ее, и зрители отчетливо слышали два разных голоса одновременно. Для таких выступлений, всегда походивших с аншлагом, чревовещатель использовал специальную куклу, которую собственноручно изготовил из дерева и назвал Фрэнком Байроном-младшим. Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть ее как экспонат в единственном на планете музее чревовещания – «Вент-Хэйвене» в городе Форт-Митчелл, штат Кентукки.

Фрэнк Байрон-младший был любимым детищем Великого Лестера, и именно с этим реквизитом прославленный артист выполнял свои наиболее успешные и удивительные номера. Восторженные зрители шептались, что внутри куклы находится ребенок, карлик или радио, а некоторые и вовсе считали, будто предмет в самом деле живой, то есть кукла просто-напросто обладает сознанием и умеет самопроизвольно разговаривать. Поговаривали даже, что для ее изготовления использовалась древесина из гроба, в котором была похоронена ведьма. Дескать, дух колдуньи вселился в игрушку и помогал Чайковскому на его поприще.

Так выглядит мистическая кукла, которую подозревали в убийствах. Видео


В 1924 году в Детройте произошел небывалый инцидент. Во время выступления Великого Лестера и Фрэнка Байрона-младшего последний рассказал зрителям настолько смешной анекдот, что три пожилые женщины умерли разом от смеха. Разумеется, концерт был прекращен, и в театр приехали медики с полицейскими. Стражи правопорядка не нашли ничего лучше, как сделать подозреваемым в произошедшем куклу. Фрэнка Байрона-младшего арестовали вместе с его загадочной игрушкой и доставили в участок.

«Живую игрушку» сфотографировали, а вот взять у нее отпечатки пальцев по попятной причине не удалось. Свидетели того загадочного события все как один говорили, что во время выступления губы Великого Лестера совсем не двигались, а говорил лишь Фрэнк Байрон-младший. Поэтому привлечь к ответственности именитого чревовещателя не удалось – он не рассказывал тот «смертельный» анекдот. Да и загадочную куклу, подозреваемую в тройном убийстве, пришлось в конце концов отпустить. Стоит ли говорить, что с тех пор Мариан Чайковский больше не пользовался ею.

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Ходит упорная молва, что Фрэнк Байрон-младший по-прежнему оживает в музее в ночи полнолуний, беззвучно открывает рот и вращает головой, словно пытаясь найти своего хозяина, скончавшегося более шести десятилетий назад. Увы, эти слухи не подкреплены какими-либо доказательствами, кроме слов персонала музея…

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 Теги: кукла, мистика

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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