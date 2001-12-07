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В Колумбии произошло страшное ДТП с множеством жертв. Видео

В Колумбии произошло страшное ДТП с множеством жертв. Видео Среди погибших было четверо несовершеннолетних.

Автобус с молодежной баскетбольной командой попал в ДТП в Колумбии. 9 человек погибли и еще 22 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

Трагедия произошла около города Йотоко на юго-западе страны. По данным властей, водитель не справился с управлением на опасной дороге со множеством поворотов.

Первоначально считалось, что у машины отказали тормоза, но после проверки выяснилось, что авто было исправно.

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Из 9 погибших 4 были несовершеннолетними.

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 Теги: Колумбия, автобус, ДТП

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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