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Цирковые животные из Донецкой области отправятся в Киев. Видео
В покровском приюте проводится реконструкция.
Хищники из частного приюта цирковых животных, расположенного в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), временно переедут в Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.
«К такому согласию пришли с владельцем Покровского частного зоопарка Игорем Падалко о перевозке львов и медведей в более приспособленные условия», – уточнил губернатор.
Он дополнил, что есть договоренность о том, что львы и медведи будут перевезены в Киевский зоопарк – «на период, пока Игорь Падалко не создаст для них соответствующих условий».
Куць уточнил, что в Покровском частном зоопарке среди иных животных содержатся 12 медведей и 6 львов. «На неподходящие условия их содержания неоднократно указывали как контролирующие органы, так и зоозащитники», – добавил он.
Также Куць опубликовал видео о нынешней ситуации в приюте для животных.
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«На данный момент животных, которых я привез из цирков, на период у меня реконструкции отправляют в зоопарк. Будет составлен советующий договор, в котором будет описано, что я передал такое-то количество животных. После того, как будут у нас сделаны вольеры, это же количество животных ко мне возвращается. Наконец-то здравый смысл восторжествовал», – прокомментировал владелец приюта Игорь Падалко.
Хищники из частного приюта цирковых животных, расположенного в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), временно переедут в Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие новости.
«К такому согласию пришли с владельцем Покровского частного зоопарка Игорем Падалко о перевозке львов и медведей в более приспособленные условия», – уточнил губернатор.
Он дополнил, что есть договоренность о том, что львы и медведи будут перевезены в Киевский зоопарк – «на период, пока Игорь Падалко не создаст для них соответствующих условий».
Куць уточнил, что в Покровском частном зоопарке среди иных животных содержатся 12 медведей и 6 львов. «На неподходящие условия их содержания неоднократно указывали как контролирующие органы, так и зоозащитники», – добавил он.
Также Куць опубликовал видео о нынешней ситуации в приюте для животных.
Читайте также: В Колумбии произошло страшное ДТП с множеством жертв. Видео
«На данный момент животных, которых я привез из цирков, на период у меня реконструкции отправляют в зоопарк. Будет составлен советующий договор, в котором будет описано, что я передал такое-то количество животных. После того, как будут у нас сделаны вольеры, это же количество животных ко мне возвращается. Наконец-то здравый смысл восторжествовал», – прокомментировал владелец приюта Игорь Падалко.
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