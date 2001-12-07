Цирковые животные из Донецкой области отправятся в Киев. Видео

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Псы попали на территорию зверинца через отверстие, проделанное в ограждении

Крымский зоопарк «Сказка» всегда славился своим гуманным и заботливым отношением к животным. Пока сюда не пришел «русский мир» со своим цинизмом и жестокостью.