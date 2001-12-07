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Названа самая популярная песня XX века. Видео

Названа самая популярная песня XX века. Видео Этот трек прослушали более 1.5 миллиарда раз.

Песня группы Queen "Bohemian Rhapsody" стала самой популярной песней ХХ века на стриминг-сервисах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

По данным портала, хит группы Queen с альбома A Night at the Opera прослушали более 1.5 млрд раз.

Песня Bohemian Rhapsody трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard.

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Добавим, композиция появилась в 1975 году.

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 Теги: Queen, Bohemian Rhapsody

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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