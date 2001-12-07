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В Киеве открылась резиденция современного Святого Николая. Видео

В Киеве открылась резиденция современного Святого Николая. ВидеоОбраз Святого Николая осовременили.

Современный Святой Николай открыл резиденцию в центре столицы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Образ Николая осовременили - шляпа, шарф и мотоциклетные очки. Они должны защищать глаза от снега и ветра во время езды на санках.

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Пришитые очки не мешают детям нашептывать Николаю на ухо подарочные идеи.

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 Теги: Святой Николай, резиденция, Киев

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Сегодня, 10:15 » Автор: Ирина Шевченко
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