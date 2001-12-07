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В Киеве открылась резиденция современного Святого Николая. Видео
Образ Святого Николая осовременили.
Современный Святой Николай открыл резиденцию в центре столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Образ Николая осовременили - шляпа, шарф и мотоциклетные очки. Они должны защищать глаза от снега и ветра во время езды на санках.
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Пришитые очки не мешают детям нашептывать Николаю на ухо подарочные идеи.
Современный Святой Николай открыл резиденцию в центре столицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Образ Николая осовременили - шляпа, шарф и мотоциклетные очки. Они должны защищать глаза от снега и ветра во время езды на санках.
Читайте также: На Черкасчине попрощались с военным, погибшим на Донбассе. Видео
Пришитые очки не мешают детям нашептывать Николаю на ухо подарочные идеи.
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